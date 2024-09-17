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Бывший канцлер Минобороны Кусти Сальм станет гендиректором оборонной компании

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Канцлер Министерства обороны Кусти Салм.
Канцлер Министерства обороны Кусти Салм. Фото: Taavi Sepp

Недавно покинувший пост канцлера Минобороны Кусти Сальм станет генеральным директором оборонно-промышленной компании Frankenburg Technologies.

Сальм имеет почти двадцатилетний опыт работы в сфере обороны, в том числе работал директором Национального центра оборонных инвестиций, а в последнее время - канцлером Министерства обороны.

«При поиске генерального директора мы хотели найти человека с глубоким пониманием потребностей обороны, опытом управления на европейском уровне, острым чувством опасности и сильным предпринимательским подходом, - сказал соучредитель Frankenburg Таави Мадиберк. - Кусти отвечает всем этим критериям. Его влияние можно ясно увидеть в последних оборонных инициативах ЕС, включая помощь Украине в сфере вооружений. В Эстонии он был архитектором практически всех оборонных инициатив последних лет».

«Победа в следующей войне была моей миссией на протяжении всей моей карьеры. Frankenburg предлагает уникальную возможность продолжить работу по разработке технологий, которые помогут выиграть войну», - сказал Кусти Сальм.

Frankenburg Technologies, основанная в 2024 году, представляет собой оборонную технологическую компанию, работающую в Эстонии, Латвии и Украине и специализирующуюся на разработке и производстве инновационных, готовых к массовому производству зенитных ракет.

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