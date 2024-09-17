Продажа недвижимости по телефону может по незнанию обернуться значительным убытком

По словам члена правления бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, звонки с предложениями купить простаивающую без дела недвижимость никуда не делись, но зачастую собственникам предлагаются суммы во много раз меньше рыночной цены.

«Посредники находят землевладельца в регистрах, находят в поисковике контакты и делают человеку прямое предложение. Проблема в том, что, если люди могут более или менее точно знать, сколько стоит их квартира, то опыта в отношении земельных участков и возможности сравнивать их обычно нет, что создает благоприятную почву для спекулянтов», - объяснил Хабал.

«Стоимость одного и того же участка может меняться в десятки раз в силу различных факторов. Это, в частности, целевое назначение земельного участка, наложенные на участок ограничения и наличие разрешения на строительство. Если целевое назначение кадастровой единицы в настоящее время определяется, например, как сельскохозяйственное угодье, но, согласно генеральному плану, составленному местным самоуправлением, земля может быть переоформлена как земля под коммерческую или жилую застройку, то это значительно увеличивает стоимость недвижимости», - сказал Хабал.

«Таким образом, "заинтересованные покупатели" прекрасно знают, что у частных лиц может не быть представления о том, сколько стоит земля, которой они владеют. Когда сторонами сделки купли-продажи являются государство или предприниматели, то есть, информированные участники рынка, уровень цен оказывается значительно выше», - добавил Хабал.

«К счастью, в такой ситуации люди все же обращаются за советом. Вот один недавний пример: предприятие, занимающееся телефонными продажами, сначала предложило человеку 8 евро/м² за его землю, но после того, как получила отказ, подняла цену до 15 евро/м². При этом ценовой уровень сделки, если бы ее заключали информированные участники рынка, был бы в диапазоне 20-30 евро за квадратный метр», - уточнил Хабал.

«В ситуации, когда рынок представляется несколько туманным, в силу того, что сопоставимых предложений или сделок мало, а юридическая сторона вопроса довольно сложна, имеет смысл заказать независимую оценку недвижимости. Например, обычно цена недвижимости при быстрой продаже на 10-20% ниже обычной рыночной цены, но эти цены не должны быть ниже в два-три раза из-за отсутствия информации», – добавил Хабал.