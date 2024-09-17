Чаша весов снова склоняется в сторону налога на прибыль предприятий

Во вторник правительство примет решение о том, как будут облагаться компании в рамках налога на оборону. По состоянию на первую половину дня в понедельник Кристен Михал еще не озвучил свои предпочтения.

Во вторник правительство примет решение о том, каким налогом будут облагаться компании в рамках налога на гособорону. В последние дни в этом направлении велась активная работа: предприниматели встречались с премьер-министром Кристеном Михалом (Партия реформ) как лично, так и через посредников, устраивали очные встречи и созванивались. Разные компании предлагали идеи: кто-то может истолковать это как давление на правительство, а кто-то - как обычную лоббистскую деятельность, то есть разъяснение и обмен информацией.