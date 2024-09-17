Во вторник правительство примет решение о том, каким налогом будут облагаться компании в рамках налога на гособорону. В последние дни в этом направлении велась активная работа: предприниматели встречались с премьер-министром Кристеном Михалом (Партия реформ) как лично, так и через посредников, устраивали очные встречи и созванивались. Разные компании предлагали идеи: кто-то может истолковать это как давление на правительство, а кто-то - как обычную лоббистскую деятельность, то есть разъяснение и обмен информацией.
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Чаша весов снова склоняется в сторону налога на прибыль предприятий
Перевод: Ева Ойжинская
В понедельник утром Михал вновь провел встречу с группой, представляющей интересы крупных предпринимателей, которые выступают против инициативы введения налога на имущество. В состав этой группы входят Стен Тамкиви, Маркус и Мартин Виллиг, Таавет Хинрикус, Тоомас Аннус, Райн Лыхмус, Хейти Хяэль и другие. На выходных они совместно подготовили открытое письмо с предложениями по преодолению бюджетного кризиса. Несколько часов спустя собрались уже лидеры коалиционных партий - Михал, Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и Кристина Каллас («Ээсти 200»). Они вновь обсуждали налогообложение предприятий, но окончательное решение между собой так и не приняли.