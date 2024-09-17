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Водителей просят запастись временем: из-за ремонта железнодорожного переезда движение направят в объезд

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По причине ремонта переезд Вягева на четыре дня закроется для движения.
По причине ремонта переезд Вягева на четыре дня закроется для движения. Фото: Margus Ansu

В понедельник, 23 сентября, компания GoTrack OÜ приступит к ремонту железнодорожного переезда Вягева на дороге Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева, при этом переезд будет полностью закрыт для движения.

Ремонтные работы продлятся с 23 по 26 сентября, будет организован объезд через Ракке, Коэру и Колувере. Также меняется маршрут уездной автобусной линии №13. Автобус не будет останавливаться в этот период на остановках Kultuurikeskus, Rakke teerist, Väike-Rakke, Edru и Olju.

Схема объезда на время ремонта переезда.
Схема объезда на время ремонта переезда. Фото: Tarktee
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