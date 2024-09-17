В понедельник, 23 сентября, компания GoTrack OÜ приступит к ремонту железнодорожного переезда Вягева на дороге Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева, при этом переезд будет полностью закрыт для движения.
Водителей просят запастись временем: из-за ремонта железнодорожного переезда движение направят в объезд
Ремонтные работы продлятся с 23 по 26 сентября, будет организован объезд через Ракке, Коэру и Колувере. Также меняется маршрут уездной автобусной линии №13. Автобус не будет останавливаться в этот период на остановках Kultuurikeskus, Rakke teerist, Väike-Rakke, Edru и Olju.