Водителей просят запастись временем: из-за ремонта железнодорожного переезда движение направят в объезд

Ремонтные работы продлятся с 23 по 26 сентября, будет организован объезд через Ракке, Коэру и Колувере. Также меняется маршрут уездной автобусной линии №13. Автобус не будет останавливаться в этот период на остановках Kultuurikeskus, Rakke teerist, Väike-Rakke, Edru и Olju.