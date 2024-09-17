На этой неделе парк Кадриорг снова наполнится завораживающей игрой света

«Так же, как меняются природа и времена года, постоянно развивается и Таллинн. На фестиваль света в парке Кадриорг стоит прийти с семьей или друзьями, чтобы вместе насладиться парком, погруженным в сияние огней, и световым шоу, и провести прекрасное время с близкими», - сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

На фестивале ожидаются уникальные световые инсталляции, музыкальные и световые представления, а также путешествие сверкающих огней. В этом году снова будут зажжены тысячи свечей и огней, которые создадут в темноте световую магию. Свет играет важную роль в нашей жизни - это сила, которая указывает путь и согревает в холода, помогая преодолевать трудности.

Насладиться световым искусством можно с четверга по субботу с 20:00 до 23:00. Фестиваль бесплатный для всех. Программу можно найти на сайте парка Кадриорг.

Таллинн рекомендует всем по возможности посетить фестиваль, используя общественный транспорт, велосипед или прийти пешком. Это поможет избежать пробок. Информацию о парковке можно найти ЗДЕСЬ. Количество мест на парковках вблизи парка ограничено.

Информация о фестивале (на эстонском языке) - ЗДЕСЬ.