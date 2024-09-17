Центробанк закручивает гайки, в Москве открыли закрытый до конца войны музей «Гараж», танкист-герой назначен главой путинской пионерии. Обзор событий в РФ

Центральный банк России на минувшей неделе поднял ключевую ставку в стране до рекордных 19% — это «цена», по которой коммерческие банки и экономика в целом получает деньги в РФ.

Сплошной оборонный заказ

То есть, например, ни одна ставка по кредиту не может быть меньше этого значения, в том числе, по ипотеке. Проще говоря, кредиты становятся недоступными для большинства населения – так российский Центробанк пытается «подморозить» распухшую от бюджетных денег экономику.

Российский бюджет, а вслед за ним и вся экономика страны, в последний год особенно подсела на государственный оборонный заказ. Как посчитал на прошлой неделе научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге, за первую половину 2024 года Россия потратила на войну в Украине 5,3 триллиона рублей.

Это три годовых бюджета всей системы высшего образования в России. Или 18 годовых бюджетов нацпроекта «Образование». Или за 58 дней войны - весь годовой бюджет Эстонии.

К концу года траты на войну могут составить 13,3 триллиона рублей, или около 7–8% ВВП, что примерно столько же, сколько тратят на оборонку военные диктатуры Африки. Теперь и ключевая ставка в России соответствующая – например, в Гамбии она 17%, в Анголе – 19,5%, в Ливане – 20%.