Центральный банк России на прошлой неделе поднял ключевую ставку до 19% — это на уровне африканских военных диктатур, но так он пытается побороть инфляцию. Музей современного искусства «Гараж» в Москве, который прекратил работу в марте 2022 года, до тех пор пока в Украине «не прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия», в сентябре открылся с новыми выставками. Главой «Движения первых» – новой путинской пионерии, ячейки которой теперь есть в каждой российской школе – назначен танкист Алексей Орлов, получивший «Героя России» за уничтожение города Попасная в Луганской области.
Центробанк закручивает гайки, в Москве открыли закрытый до конца войны музей «Гараж», танкист-герой назначен главой путинской пионерии. Обзор событий в РФ
Центральный банк России на минувшей неделе поднял ключевую ставку в стране до рекордных 19% — это «цена», по которой коммерческие банки и экономика в целом получает деньги в РФ.
Сплошной оборонный заказ
То есть, например, ни одна ставка по кредиту не может быть меньше этого значения, в том числе, по ипотеке. Проще говоря, кредиты становятся недоступными для большинства населения – так российский Центробанк пытается «подморозить» распухшую от бюджетных денег экономику.
Российский бюджет, а вслед за ним и вся экономика страны, в последний год особенно подсела на государственный оборонный заказ. Как посчитал на прошлой неделе научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге, за первую половину 2024 года Россия потратила на войну в Украине 5,3 триллиона рублей.
Это три годовых бюджета всей системы высшего образования в России. Или 18 годовых бюджетов нацпроекта «Образование». Или за 58 дней войны - весь годовой бюджет Эстонии.
К концу года траты на войну могут составить 13,3 триллиона рублей, или около 7–8% ВВП, что примерно столько же, сколько тратят на оборонку военные диктатуры Африки. Теперь и ключевая ставка в России соответствующая – например, в Гамбии она 17%, в Анголе – 19,5%, в Ливане – 20%.
Беда с военным бюджетом в том, что все эти деньги буквально не приносят никакой пользы России. На танках не пашут землю, снаряды не покупают себе в квартиры россияне, за зарплату военных не производится вообще ничего полезного. А если все эти огромные деньги не дают никакой пользы – то они, конечно же, разгоняют инфляцию. С этим и пытается вот уже больше года бороться российский Центробанк.
По сути, проводя «шоковую терапию» для российской экономики: чтобы сотни тысяч разбогатевших на войне бывших бедняков окончательно ее не обрушили, набрав кредиты на новые квартиры, машины, телевизоры и унитазы.
Действия Центробанка фактически экстренные – в предыдущий раз ключевая ставка на таком уровне устанавливалась сразу после начала российского вторжения в Украину. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже анонсировала дальнейшее повышение ключевой ставки до 20%. Как истинный государственник, она спасает Россию от дефолта. И пока, увы, у нее это прекрасно получается.
До конца войны не дотерпели
Модный московский музей современного искусства «Гараж» открылся после перерыва в два с половиной года. В марте 2022-го администрация музея, умеренно протестовавшая против начала войны в Украине, закрыла все выставки в музее до того момента, пока в Украине «не прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия». Дотерпеть до этого момента они, впрочем, не смогли. Хотя и долго объясняли на открытии, что новая экспозиция – это не «выставка», а «коллекция» или «открытый депозитарий», а потому формально никаких обещаний они не нарушили.
«Гараж» открылся в 2008 году – в него инвестировал миллиардер Роман Абрамович. Тот самый, который в 2022 году организовывал переговоры России и Украины. С 2013 года музей располагается в Парке Горького – символе новой Москвы, «похорошевшей» при новом мэре Сергее Собянине.
После начала войны в Украине администрация «Гаража» заявила: «Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий». Оказалось, что смогли.
В сентябре 2024 года, когда никакая «человеческая и политическая трагедия» в Украине не закончилась, «Гараж» запустил проект «Открытое хранение». То есть формально открыл для посетителей свои хранилища и начал демонстрировать, как в музее работают над новыми экспозициями. В реальности же это ничем не отличается от обычных выставок – в основном здании музея снова появились посетители.
Впрочем, этот жест демонстрации лояльности пока не стал для «Гаража» оберегом от подозрений в нелояльности. На прошлой неделе в музей нагрянули «православные активисты» и уличили музей в недостаточном патриотизме – говорят, нужно организовывать выставки о «ветеранах СВО», а не вот это все.
Танкист-«герой» - лидер путинской пионерии
Главой «Движения первых» указом российского президента назначен 35-летний Артур Орлов – профессиональный военный, получивший «Героя России» за операцию по захвату города Попасная в Луганской области Украины. Это символический жест – впервые общероссийскую образовательную организацию в России возглавляет профессиональный военный, да еще и со специфическим опытом.
«Движение первых» — это настоящая реинкарнация советской пионерии, перемешанной с комсомолом. Ее ячейки с прошлого года есть во всех школах, колледжах и вузах страны. А к каждому директору приставлен комиссар из «Движения первых» - отдельный «советник по воспитанию», который следит за тем, чтобы все централизованные мероприятия исправно проходили в каждом учреждении.
Артур Орлов, ставший на прошлой неделе главой этой «новой пионерии», демонстрирует, какие виды у российского государства есть на детей и молодежь. Орлов окончил танковое училище в Казани, в 2016 году воевал в Сирии, в 2022 году – в Украине.
Кстати, успел уволиться до начала «частичной мобилизации», как знал. В 2022 году ему присвоили звание «Героя России» - за то, что его штурмовая группа успешно выполнила боевую задачу «по выявлению, блокированию и уничтожению» подразделений украинских батальонов, «сломила оборону противника».
В первом интервью Орлов уже пообещал, что сосредоточиться на «патриотическом воспитании подрастающего поколения». «Патриотическом» - означает, конечно же, военно-патриотическом. Такие вот теперь в России воспитатели и приоритеты воспитания.