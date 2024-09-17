Миллионеру-чемпиону мира грозит выселение

За плечами 37-летнего Фабрегаса блестящая карьера. Помимо достижений в составе сборной, он стал чемпионом Испании с «Барселоной» и чемпионом Англии с лондонским «Челси».

Сейчас он работает главным тренером только что вышедшей в Серию «А» команды «Комо 1907», и, несмотря на то, что за карьеру заработал десятки миллионов, ему грозит выселение из дома по весьма странной причине.

Фабрегас, получающий приличную зарплату, либо не хочет, либо не может платить за аренду считающейся престижной квартиры в швейцарском Бисоне.

По данным итальянских и швейцарских СМИ, домовладелец квартиры подал иск против бывшего футболиста, и дело будет рассматриваться в окружном суде Лугано в конце этой недели. Задолженность Фабрегаса по аренде и связанные с этим расходы, как сообщается, составляют около 36 000 евро.

Если испанец не сможет представить в суде уважительную причину отказа платить по счетам за аренду, ему и его семье грозит выселение из квартиры. В худшем случае полицейские могут даже силой выселить его и его родственников.

Фабрегас начал свою тренерскую карьеру в прошлом году в молодежной команде «Комо», также был временно назначен тренером основной команды. Под его руководством команде удалось подняться с седьмого на третье место в Серии «В».

Когда в этом году они обеспечили себе доступ в Серию «А», было решено подписать с Фабрегасом четырехлетний контракт. Однако уровень итальянской Премьер-лиги достаточно суровый: два поражения и столько же ничьих в первых четырех турах, а с двумя очками они находятся на 18-м месте.