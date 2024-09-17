РАЙНЕР САКС Путин на бумаге увеличил численность российской армии на треть

Перевод: Павел Соболев

Россия отреагировала быстро и болезненно, назвав этот призыв провокацией. Как известно, Россия ранее угрожала изданиям, которые отправляют своих журналистов работать в этот регион. Международная пресса приняла эти угрозы во внимание.

Хуже всего для России было бы, если бы ситуация на оккупированных территориях Украины стала объектом отдельного международного внимания, и в связи с этим полностью изменился бы также международный имидж и статус России. В то же время нынешняя ситуация показывает, что российская политическая система не может терпеть присутствие украинских войск на своей территории и должна как можно скорее восстановить контроль над своей территорией.

Атака в Сирии

Украинская военная разведка обнародовала информацию об атаке украинского спецподразделения на базу российских войск, расположенную в Сирии недалеко от города Алеппо, где производились ударные беспилотники. Не исключено, что этим нападением в какой-то мере были задеты и интересы Ирана. За последние несколько десятилетий Россия построила свою репутацию в мире отчасти и благодаря успешным военным операциям за рубежом. В Сирии не произошло крупной атаки на российский военный объект, но важен сам ее факт.