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РАЙНЕР САКС Путин на бумаге увеличил численность российской армии на треть

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Российские военнослужащие на параде на Красной площади в Москве. 9 мая 2024 года.
Российские военнослужащие на параде на Красной площади в Москве. 9 мая 2024 года. Фото: Maxim Shemetov
  • Российская политическая система не может терпеть присутствие украинских войск на своей территории
  • Украина совершила нападение на российскую военную базу в Сирии
  • Путин хочет усилить политику сдерживания, которая серьезно пострадала в ходе войны

Украина пригласила ООН и организации Международного Красного Креста принять участие в гуманитарной миссии в оккупированных ВСУ районах Курской области, а также для мониторинга гуманитарной ситуации в регионе, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Россия отреагировала быстро и болезненно, назвав этот призыв провокацией. Как известно, Россия ранее угрожала изданиям, которые отправляют своих журналистов работать в этот регион. Международная пресса приняла эти угрозы во внимание.

Хуже всего для России было бы, если бы ситуация на оккупированных территориях Украины стала объектом отдельного международного внимания, и в связи с этим полностью изменился бы также международный имидж и статус России. В то же время нынешняя ситуация показывает, что российская политическая система не может терпеть присутствие украинских войск на своей территории и должна как можно скорее восстановить контроль над своей территорией.

Атака в Сирии

Украинская военная разведка обнародовала информацию об атаке украинского спецподразделения на базу российских войск, расположенную в Сирии недалеко от города Алеппо, где производились ударные беспилотники. Не исключено, что этим нападением в какой-то мере были задеты и интересы Ирана. За последние несколько десятилетий Россия построила свою репутацию в мире отчасти и благодаря успешным военным операциям за рубежом. В Сирии не произошло крупной атаки на российский военный объект, но важен сам ее факт.

Нападениями на российские военные объекты на Ближнем Востоке и в Африке Украина показывает, что Россия не является неуязвимой военной державой. Разумеется, подобные атаки также создают серьезные проблемы для российского военного командования в организации своей деятельности. Россия, несомненно, будет использовать подобные нападения Украины в качестве обвинений в международных СМИ. Однако представлять себя жертвой украинских атак - опасная практика для имиджа российских лидеров.

Новый путинский указ

Президент России подписал указ об увеличении количества ставок в российской армии до 2,238 млн, при этом количество должностей с воинскими званиями среди них составляет 1,5 млн. В прошлом году президент России увеличил количество армейских должностей с воинскими званиями до 1,32 млн. Подписание такого документа, однако, само по себе не приведет на украинский фронт новых солдат, а должности, предусмотренные предыдущим указом, наверняка не были заполнены.

В идеале этот документ должен стать предпосылкой для планирования новых ресурсов государственного бюджета в отдаленном будущем. В реальной жизни новых контрактников необходимо набирать с помощью постоянно растущего финансового вознаграждения. Как показало вторжение украинской армии в Курскую область, у российской армии не хватает резервов и для защиты границ используются призывники, подготовка которых к участию в боях недостаточна.

Подводя итог, можно сказать, что российские лидеры пытаются убедить мир, что у них есть план и средства для значительного увеличения своей армии. Таким образом они хотят усилить российские возможности сдерживания, которые существенно пострадали из-за войны.

Италия отправляет в Украину новый комплект ЗРК Samp-T. Системы ПВО - важная область, где Украина не сможет самостоятельно производить новые устройства или системы вооружения в ближайшем будущем. Исключением являются системы борьбы с дронами, в этой области Украина сейчас как раз находится в числе лидеров. Таким образом, вклад союзников крайне необходим.

Сегодня ночью российская армия организовала крупную атаку иранских беспилотников на город Сумы. В результате нападения в городе возникли проблемы с водоснабжением. Всего сегодня ночью российская армия применила в атаке на Украину 51 иранский дрон, 34 из которых были уничтожены украинскими ПВО, 12 дронов были «заземлены» с помощью электроники, а два вернулись в Россию.

Положение на поле боя

На фронтах активность атак российской армии несколько возросла.

Со стороны Курска поступают сообщения о наступлении как российской, так и украинской армий. Движения невелики, бои идут скорее в серой зоне. Однако можно сказать, что российская армия возобновила контрнаступательные действия.

На харьковском направлении идут позиционные бои в северной части Волчанска.

В направлении Купянска и Лимана российская армия продолжала весьма активное наступление. Есть сообщения о наступлении войск с обеих сторон. Количество российских атак в направлении Северска снова уменьшилось, а ситуация осталась прежней.

Количество атак российской армии в Бахмутском районе незначительно возросло. По данным российских источников, российской армии удалось продвинуться к югу от города Часов Яр, однако пока не ясно, является ли это постоянным успехом. В направлении Торецка российская армия вновь пытается активизировать наступление. Серьезных изменений в дислокации войск там нет.

Очень интенсивное наступление продолжается в направлении Покровска, где главное направление удара направлено не непосредственно на Покровск, а на территорию к югу от города. Южнее активно идет наступление российской армии в направлении Угледар. Российская армия пытается занять территории Украины к северу от Красногоровки. Имеются сообщения об улучшении позиций российских частей в отдельных местах на данном участке фронта.

На Южном фронте происходили редкие разведывательные бои. На восточном берегу Днепра продолжаются более интенсивные атаки российской армии, однако украинские войска пока способны удерживать свои позиции.

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