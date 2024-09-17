РАЙНЕР САКС Путин на бумаге увеличил численность российской армии на треть

Сегодня ночью российская армия организовала крупную атаку иранских беспилотников на город Сумы. В результате нападения в городе возникли проблемы с водоснабжением. Всего сегодня ночью российская армия применила в атаке на Украину 51 иранский дрон, 34 из которых были уничтожены украинскими ПВО, 12 дронов были «заземлены» с помощью электроники, а два вернулись в Россию.
Положение на поле боя
На фронтах активность атак российской армии несколько возросла.
Со стороны Курска поступают сообщения о наступлении как российской, так и украинской армий. Движения невелики, бои идут скорее в серой зоне. Однако можно сказать, что российская армия возобновила контрнаступательные действия.
На харьковском направлении идут позиционные бои в северной части Волчанска.
В направлении Купянска и Лимана российская армия продолжала весьма активное наступление. Есть сообщения о наступлении войск с обеих сторон. Количество российских атак в направлении Северска снова уменьшилось, а ситуация осталась прежней.
Количество атак российской армии в Бахмутском районе незначительно возросло. По данным российских источников, российской армии удалось продвинуться к югу от города Часов Яр, однако пока не ясно, является ли это постоянным успехом. В направлении Торецка российская армия вновь пытается активизировать наступление. Серьезных изменений в дислокации войск там нет.
Очень интенсивное наступление продолжается в направлении Покровска, где главное направление удара направлено не непосредственно на Покровск, а на территорию к югу от города. Южнее активно идет наступление российской армии в направлении Угледар. Российская армия пытается занять территории Украины к северу от Красногоровки. Имеются сообщения об улучшении позиций российских частей в отдельных местах на данном участке фронта.
На Южном фронте происходили редкие разведывательные бои. На восточном берегу Днепра продолжаются более интенсивные атаки российской армии, однако украинские войска пока способны удерживать свои позиции.