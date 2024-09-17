Летом этого года стало известно, что из государственного бюджета за 2023 год остались неиспользованными более 2 млрд евро, и, по прогнозу Министерства финансов, неиспользованная сумма из бюджета текущего года может достичь такой же величины, пишет ERR.
В этом году несколько миллиардов евро из госбюджета вновь могут остаться неиспользованными
Расходы и инвестиции госбюджета в прошлом году составили 18,712 млрд евро, а процент его исполнения достиг 87, то есть за год было использовано 16,241 млрд евро.
По информации, предоставленной Министерством финансов председателю комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета Урмасу Рейнсалу, в бюджете этого года прогнозируется такое же сальдо.
В соответствии с прогнозом, в этом году государство выполнит 89 процентов госбюджета, общая сумма которого составляет 19,617 млрд евро. Таким образом, остаток достигнет 2,158 млрд евро.
В июне бывший министр финансов Март Вырклаэв отметил, что министерства должны возвращать оставшиеся средства в государственный бюджет, а не удерживать их у себя.