В этом году несколько миллиардов евро из госбюджета вновь могут остаться неиспользованными

Расходы и инвестиции госбюджета в прошлом году составили 18,712 млрд евро, а процент его исполнения достиг 87, то есть за год было использовано 16,241 млрд евро.

По информации, предоставленной Министерством финансов председателю комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета Урмасу Рейнсалу, в бюджете этого года прогнозируется такое же сальдо.

В соответствии с прогнозом, в этом году государство выполнит 89 процентов госбюджета, общая сумма которого составляет 19,617 млрд евро. Таким образом, остаток достигнет 2,158 млрд евро.

В июне бывший министр финансов Март Вырклаэв отметил, что министерства должны возвращать оставшиеся средства в государственный бюджет, а не удерживать их у себя.