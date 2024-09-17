Фото Ставшую мамой Анетт Контавейт завалили поздравлениями

«Первая неделя с нашим Леоном Энцо Леписту. Сколько любви!», - написала Контавейт в своей соцсети.

Под этой публикацией множество знаменитых спортсменов оставило свои поздравления. Например, фристайлистка Келли Сильдару написала: «Поздравляю, дорогие!»

Официальная страница женской федерации профессионального тенниса WTA также поздравила Контавейт и Леписту.

И множество соперниц Контавейт были также обрадованы этой новостью. Онс Жабер, тунисская теннисистка (WTA 11) написала: «Мой милый маленький друг!»

Весной Анетт Контавейт сообщила о том, что она и ее избранник Брент Леписту станут родителями. 28-летняя Анетт Контавейт завершила карьеру летом 2023 года на Уимблдонском турнире. 31-летний Леписту сейчас входит в состав футбольного клуба «Левадия».