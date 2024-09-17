Таллиннский университет лишил почетного статуса профессора, сотрудничавшего с Россией

С 28 февраля 2022 года Таллиннский университет прекратил сотрудничество с российскими учреждениями и организациями и осудил военное вторжение России в независимое государство.

Несмотря на позицию университета, профессор Рейн Мюллерсон в июне этого года принял участие в конференции, организованной Министерством юстиции Российской Федерации, после чего выступил с совместной презентацией с ведущими российскими политиками.

Владимир Путин наградил Рейна Мюллерсона орденом Дружбы В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении эстонского ученого Рейна Мюллерсона орденом Дружбы. Как следует из подписанного 28 октября 2019 года указа, профессор Таллиннского университета Рейн Мюллерсон был отмечен за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя народами, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

«Хотя академическая свобода дает членам университета возможность высказывать и обсуждать непопулярные или непонятные позиции без вмешательства администрации, ее использование должно быть сбалансировано с ответственностью, которую мы несем как члены университета и граждане», - сказал ректор Таллиннского университета Тыну Вийк.

По его словам, сенат Таллиннского университета уважает принцип академической свободы и не наказывает никого за политические взгляды.

«Однако принятые университетом решения и соглашения должны соблюдаться, и в данном случае сенат усмотрел, что профессор Мюллерсон пренебрег соглашением университета о сотрудничестве с российскими учреждениями», - добавил Вийк.

На своем вчерашнем заседании cенат Таллиннского университета принял решение аннулировать присвоение Мюллерсону статуса эмерит-профессора.

Сенат обосновал свое решение тем, что профессор Рейн Мюллерсон, участвуя в конференции, сотрудничал с российскими государственными учреждениями, тем самым нарушив совместно согласованные Таллиннским университетом и другими высшими учебными заведениями Эстонии принципы прекращения сотрудничества с государством-агрессором, и тем самым нанеся репутационный ущерб Таллиннскому университету.