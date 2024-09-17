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Печальная тенденция сохраняется: Касса по безработице получила еще семь уведомлений о коллективных сокращениях

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Бюро Кассы по безработице в Вильянди.
Бюро Кассы по безработице в Вильянди. Фото: Elmo Riig

На прошлой неделе Касса по безработице получила семь уведомлений о коллективных сокращениях, в результате которых чуть более 200 человек теряют работу. Львиную долю сокращаемых составили сотрудники компании Telia.

Перевод: Павел Соболев

Telia на позапрошлой неделе объявила, что 160 человек потеряют работу в Эстонии из-за планов реорганизации материнской компании. На прошлой неделе сообщение Telia дошло и до Кассы по безработицы, при этом согласно официальному уведомлению количество сокращаемых работников несколько снизилось - 153.

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