Печальная тенденция сохраняется: Касса по безработице получила еще семь уведомлений о коллективных сокращениях

Telia на позапрошлой неделе объявила, что 160 человек потеряют работу в Эстонии из-за планов реорганизации материнской компании. На прошлой неделе сообщение Telia дошло и до Кассы по безработицы, при этом согласно официальному уведомлению количество сокращаемых работников несколько снизилось - 153.