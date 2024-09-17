Одна из улиц между кварталом Роттермана и Старым городом следующим летом изменится до неузнаваемости

Цель изменений – сделать городские улицы безопасными, функциональными и оживленными.

«Улица Айа должна стать важной и привлекательной торговой улицей Старого города, где историческая атмосфера переплетается с современным уличным пространством. Летняя улица должна быть функциональной и практичной как для местных жителей, так и для предпринимателей. Для этого необходимо с умом перераспределить уличное пространство, чтобы самостоятельно передвигаться там могли и восьмилетние, и 80-летние и чтобы доступ туда был обеспечен и на инвалидной коляске, и пешком», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Улица Айа. Фото: Управа города Таллинна.

Летняя улица – это временный пространственный эксперимент, в ходе которого уличное пространство будет переоформлено на одно лето. Итоги летних экспериментов с пространством улицы Айа послужат исходным материалом для будущего архитектурного конкурса и реконструкции улицы.

«Если обычно, развивая городское пространство, мы говорим о переосмыслении какого-либо участка, то улицу Айа нам еще только предстоит осмыслить. За свою чуть более чем 150-летнюю историю улица Айа сформировалась довольно эклектичной. Однако эта оживленная улица, несомненно, заслуживает своего характера и с точки зрения городского пространства – именно его мы и сформируем вместе с горожанами», - сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла.

Все желающие имели возможность внести свои предложения и идеи, касающиеся концепции летней улицы Айа, с 15 июля по 8 августа 2024 года. Опросник заполнили 412 человек.