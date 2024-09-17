В 2025 году город Таллинн намерен превратить улицу Айа в Старом городе в «летнюю улицу», для разработки пространственного решения которой летом проводился опрос среди горожан. Высказать свое мнение, какой должна быть летняя улица Айа, можно будет на семинаре, который пройдет в среду, 18 сентября, в 17:30 по адресу Айа, 12.
Одна из улиц между кварталом Роттермана и Старым городом следующим летом изменится до неузнаваемости
Цель изменений – сделать городские улицы безопасными, функциональными и оживленными.
«Улица Айа должна стать важной и привлекательной торговой улицей Старого города, где историческая атмосфера переплетается с современным уличным пространством. Летняя улица должна быть функциональной и практичной как для местных жителей, так и для предпринимателей. Для этого необходимо с умом перераспределить уличное пространство, чтобы самостоятельно передвигаться там могли и восьмилетние, и 80-летние и чтобы доступ туда был обеспечен и на инвалидной коляске, и пешком», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
Летняя улица – это временный пространственный эксперимент, в ходе которого уличное пространство будет переоформлено на одно лето. Итоги летних экспериментов с пространством улицы Айа послужат исходным материалом для будущего архитектурного конкурса и реконструкции улицы.
«Если обычно, развивая городское пространство, мы говорим о переосмыслении какого-либо участка, то улицу Айа нам еще только предстоит осмыслить. За свою чуть более чем 150-летнюю историю улица Айа сформировалась довольно эклектичной. Однако эта оживленная улица, несомненно, заслуживает своего характера и с точки зрения городского пространства – именно его мы и сформируем вместе с горожанами», - сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла.
Все желающие имели возможность внести свои предложения и идеи, касающиеся концепции летней улицы Айа, с 15 июля по 8 августа 2024 года. Опросник заполнили 412 человек.
Из полученных отзывов выяснилось, что жители города хотят видеть на улице Айа больше возможностей отдохнуть и полюбоваться природой, искусством и культурой. Улица Айа воспринимается как важное связующее звено между кварталом Ротерманни и Старым городом, это привлекательное место для разных групп общества.
Сейчас улица Айа имеет скорее негативную репутацию. Многие считают ее чрезмерно ориентированной на автомобили, поэтому пешеходам и велосипедистам неудобно передвигаться по ней.
Что касается концепции летней улицы, 73 процента респондентов предпочли бы, чтобы на улице Айа улучшились возможности передвижения для пешеходов, а также подходы к кафе-ресторанам и террасам. Участники опроса сочли, что летом улица могла бы быть местом встреч, где можно безопасно отдохнуть в зеленой среде и полюбоваться природой, насладиться искусством или культурными мероприятиями.
Почти 80 процентов респондентов высказались за то, чтобы на улице были низкие зеленые насаждения, а также скамейки и зоны отдыха. Поскольку на этой улице находится несколько спортивных учреждений, участники опроса отметили, что в общественном пространстве можно было бы создать места для игр и занятий спортом.
Семинар, посвященный улице Айа, пройдет 18 сентября в 17:30 в Таллиннской школе по интересам Канутиайа (Айа, 12). Цель семинара – посредством творческой и интерактивной деятельности внести вклад в разработку дизайна летней улицы. У участников семинара будет возможность высказать мнение о концепции летней улицы Айа и предложить свои идеи.
Ознакомиться с результатами опроса можно ЗДЕСЬ.