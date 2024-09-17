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Спасатели потушили загоревшийся прицеп с дровами

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Машина Спасательного департамента.
Машина Спасательного департамента. Фото: Marko Saarm

В деревне Папсааре в Пярнуском уезде спасатели в понедельник вечером потушили на Валгеранна-теэ воспламенившийся прицеп, загруженный дровами.

По словам руководителя по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, сначала у прицепа загорелась шина, позднее огонь перекинулся на груз. Вызов к спасателям поступил в 21.59.

Прицеп стоял на обочине дороги, грузовика, который доставил его туда, на месте не было. Спасатели полностью потушили пожар к 22.30.

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