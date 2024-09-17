Как показывают данные последнего опроса социологической службы Turu-uuringute AS, если в августе поддержка «Ээсти 200» упала до самого низкого уровня за последние годы - 3%, то после смены председателя политической силы рейтинг входящей в правительственную коалицию партию вновь превысил избирательный порог, достигнув 6%, пишет Rus.ERR.
Рейтинги Turu-uuringud: смена председателя повлекла за собой рост популярности «Ээсти 200»
Данные опроса также свидетельствуют о том, что в сентябре самой популярной партией оставалась «Отечество», рейтинг которой снизился за месяц с 25% до 23%.
На втором месте осталась возглавляющая правительство Партия реформ, популярность которой выросла до 18%, а поддержка Социал-демократической партии - снизилась за месяц с 17% до 16%.
Рейтинг Центристской партии вырос с 12% до 13%, а EKRE - с 11% до 12%.
После смены председателя популярность партии «Ээсти 200» выросла до шести процентов.