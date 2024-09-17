Рейтинги Turu-uuringud: смена председателя повлекла за собой рост популярности «Ээсти 200»

Данные опроса также свидетельствуют о том, что в сентябре самой популярной партией оставалась «Отечество», рейтинг которой снизился за месяц с 25% до 23%.

На втором месте осталась возглавляющая правительство Партия реформ, популярность которой выросла до 18%, а поддержка Социал-демократической партии - снизилась за месяц с 17% до 16%.

Рейтинг Центристской партии вырос с 12% до 13%, а EKRE - с 11% до 12%.

После смены председателя популярность партии «Ээсти 200» выросла до шести процентов.