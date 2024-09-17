Вечером около 20:00 полиция получила вызов в парк Тюри, где произошла ссора между группой из 4-5 человек. По сообщению сотрудника патрульной полиции Мати Карбус, во время ссоры мужчину ударили острым предметом, и медики отвезли его в больницу в тяжелом состоянии. Полиция задержала нападающего и доставила его в отделение полиции для проведения процессуальных действий.