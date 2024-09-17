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Онлайн-мошенники обобрали предприятие

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Банкротство. Фото иллюстративное.
Банкротство. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Обычно жертвами онлайн-мошенничества становятся частные лица, в основном пожилые люди, но в Ярвамаа преступникам удалось развести целое предприятие.

Пресс-служба Ляэнской префектуры сообщила во вторник BNS, что 6 сентября на одно из предприятий в Ярвамаа поступило электронное письмо, якобы от банка LHV, с просьбой обновить данные через предоставленную ссылку.

После того как сотрудники ввели запрашиваемую информацию, мошенники перевели деньги компании на зарубежный банковский счет, причинив ущерб в размере 6500 евро.

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