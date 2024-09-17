УРМАС РЕЙНСАЛУ Изменившаяся Партия реформ становится все «краснее»

Перевод: Павел Соболев

Это разрушение одного из немногих международных конкурентных преимуществ Эстонии во время экономического спада.

Примечательно вчерашнее интервью Юргена Лиги ERR в эфире Uudis+.

Комментируя заявление Каи Каллас о том, что Партия реформ чихает на мандат, полученный от избирателей, разрушая систему подоходного налога с предприятий и УНИЧТОЖАЯ налоговую среду, Лиги торжественно заявил: «Я СОГЛАСЕН».

Картинка со страницы Урмаса Рейнсалу в Facebook. Фото: Urmas Reinsalu Facebook

Признает ли нынешний министр финансов, что занимается разрушением налоговой среды? Чтобы защитить себя, у него было только такое оправдание, что это соцдемы заставили его. Об этом говорит министр от партии с фракцией в парламенте, состоящей из 38 человек. Тот факт, что Партия реформ осознает свой глупый политический выбор, делает ситуацию еще хуже. При этом Лиги вчера также подтвердил вероятность того, что этот налог на прибыль сохранится.

Лиги сделал еще несколько откровенных признаний, которые проделывают дыры в предыдущей риторике Партии реформ.

1. Коалиционные переговоры велись людьми без достаточной компетенции.

2. Объяснение цели новых налогов нуждами обеспечения безопасности является полуправдой.

3. Кая Каллас является виновницей дефицита бюджета.

Подведем итог: Партия реформ становится все краснее и краснее со своей верой в повышение налогов и рост бюрократии.

Основная идея правительства Партии реформ о повышении налогов является ложной. Я призываю их воздержаться от нее. Это ухудшит восстановление экономики и уровень жизни людей. «Отечество» предложило осуществимый план по составлению бюджета без повышения налогов, чтобы полностью покрыть важнейшие потребности нашей гособороны. Изменившаяся Партия реформ больше не выступает за интересы экономики и предприимчивых людей. Теперь «Отечество» должно защитить их от изменившейся Партии реформ.