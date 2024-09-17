Городская управа назначила Юрченко в должность старейшины Ласнамяэ

Юлианна Юрченко получила высшее образование в 2022 году в Таллиннской высшей школе предпринимательства Mainor по специальности «Управление бизнесом». С 2011 по 2016 год Юрченко работала на различных должностях в администрации Хааберсти. В 2016-2019 годах она была заместителем старейшины Пыхья-Таллинна, после чего до февраля 2022 года работала в канцелярии Рийгикогу. С 7 февраля 2022 года по 14 апреля 2024 года Юрченко уже была старейшиной Ласнамяэ.

Юлианна Юрченко заявила, что как глава района выступает за то, чтобы несколько проектов, которые важны для жителей района, но еще ждут реализации, продвигались вперед. «Если до открытия нового социального центра Ласнамяэ еще осталось немного усилий, то над реконструкцией Петербургского шоссе, новым бассейном, спортивным комплексом и другими проектами, которые пока находятся на ранней стадии, необходимо серьезно поработать, чтобы они получили необходимый импульс, - сказала она. - Несмотря на спад экономики и необходимость урезаний, администрация района должна продолжать обеспечивать качество предлагаемых услуг, будь то правопорядок, возможности для отдыха или социальное обеспечение».