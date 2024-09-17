Центр мониторинга развития выявил влияние пособий по необходимости на бедность и неравенство

Расчеты Центра мониторинга развития показывают, что такие меры привели бы к сокращению числа получателей пособий на 2195 домохозяйств, или на 8%. Государственные расходы сократились бы на 12 миллионов евро, а доходы - на 1,9 миллиона евро. «Прежде всего это новшество отрицательно сказалось бы на домохозяйствах с более высокими доходами, однако изменения в сфере неравенства и бедности были бы несущественными», - пояснил Коппель.

Центр мониторинга развития подчеркнул, что такие изменения в сфере семейных пособий стоит делать не спеша, поскольку в Эстонии нет достоверных данных о домохозяйствах. В то же время более точное назначение семейных пособий должно основываться на уровне дохода домохозяйства, а не отдельного человека.

В прошлом году 42 400 человек получали пособия по безработице на общую сумму 45,4 миллиона евро, а страховые выплаты по безработице в сумме составили 118,6 миллиона евро. В кратком отчете отмечено, что отказ от единовременной выплаты пособия по безработице и направление людей, подверженных риску бедности, на подачу ходатайства для получения пособия по прожиточному минимуму, позволит сэкономить государству 56 миллионов евро.