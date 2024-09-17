Центр мониторинга развития опубликовал отчет на тему возможностей по привязке нынешних пособий социальной и образовательной сфер к доходам населения, проанализировав тем самым влияние изменений на бедность, неравенство и государственный бюджет.
Центр мониторинга развития выявил влияние пособий по необходимости на бедность и неравенство
Эксперт Центра мониторинга развития Каупо Коппель подчеркнул, что предоставление пособий по необходимости тем, кто больше всего нуждается в помощи, обеспечило бы более эффективное использование денег государства. «Большую часть государственного бюджета Эстонии составляют социальные пособия, выплата которых по необходимости могла бы быть организована с учетом доходов человека или домохозяйства. Еще более эффективной была бы привязка пособий к уровню материального благосостояния людей, однако для этого государство располагает недостаточными данными», - рассказал Коппель.
Из анализа Центра мониторинга развития выяснилось, что значительное влияние на государственный бюджет может оказать привязка детских пособий к доходам домохозяйств.
В прошлом году детские пособия были выплачены 275 000 домохозяйств, а их общая сумма составила 274 миллиона евро. «Например, если бы детские пособия постепенно уменьшались для семей с доходом, как минимум в два раза превышающим среднюю заработную плату по Эстонии, государство могло бы сэкономить около 60 миллионов евро в год. Однако это не оказало бы значительного влияния на неравенство и бедность», - привел пример Коппель.
С другой стороны, если сэкономленные деньги направить на увеличение детских пособий для семей с доходами ниже среднего, бедность и неравенство заметно сократятся, однако расходы государства в целом увеличатся почти на сто миллионов евро.
Существует и иной вариант - ввести потолок дохода для получения пособия для многодетной семьи, а также прекратить выплату пособия домохозяйствам, доход которых в три раза больше средней заработной платы, то есть составляет более 5850 евро в месяц.
Расчеты Центра мониторинга развития показывают, что такие меры привели бы к сокращению числа получателей пособий на 2195 домохозяйств, или на 8%. Государственные расходы сократились бы на 12 миллионов евро, а доходы - на 1,9 миллиона евро. «Прежде всего это новшество отрицательно сказалось бы на домохозяйствах с более высокими доходами, однако изменения в сфере неравенства и бедности были бы несущественными», - пояснил Коппель.
Центр мониторинга развития подчеркнул, что такие изменения в сфере семейных пособий стоит делать не спеша, поскольку в Эстонии нет достоверных данных о домохозяйствах. В то же время более точное назначение семейных пособий должно основываться на уровне дохода домохозяйства, а не отдельного человека.
В прошлом году 42 400 человек получали пособия по безработице на общую сумму 45,4 миллиона евро, а страховые выплаты по безработице в сумме составили 118,6 миллиона евро. В кратком отчете отмечено, что отказ от единовременной выплаты пособия по безработице и направление людей, подверженных риску бедности, на подачу ходатайства для получения пособия по прожиточному минимуму, позволит сэкономить государству 56 миллионов евро.
Однако если вместе с этим изменением выплата пособия по прожиточному минимуму автоматизируется и выполнение критериев пособия можно будет распознать на основе данных, то все сэкономленные деньги будут потрачены, и появились бы дополнительные расходы в размере порядка 49 миллионов евро. Это показывает, что нынешнее пособие по прожиточному минимуму охватывает лишь треть целевой группы, поскольку процесс подачи ходатайства сложен, и люди не знают, каков порог прожиточного минимума и на какую сумму они могут рассчитывать.
В кратком отчете «Влияние зависящих от доходов социальных пособий на государственный бюджет, бедность и неравенство» рассматриваются семейные пособия, дотации по борьбе с бедностью и связанные со здоровьем компенсации, которые приобрели актуальность в результате предыдущего анализа.
Краткий отчет опирается на исследование Civitta и Praxis и представляет различные возможности для привязки пособий к доходам, подчеркивая финансовое влияние пособий на доходы людей и государственный бюджет. Исследование и краткий отчет являются частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее персонального государства», цель которого - определить возможности основанной на данных персонализации социальных и образовательных услуг и пособий, а также разработать альтернативные сценарии.
Центр мониторинга развития - это аналитический центр, действующий при Рийгикогу и исследующий варианты развития трендов в обществе и экономике в будущем. Центр проводит исследовательские проекты по различным темам с целью анализа долгосрочных изменений в обществе, а также выявления новых тенденций и направлений развития.