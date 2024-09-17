Воры поживились в частном доме швейной машинкой и аккордеоном

Перевод: Павел Соболев

В понедельник, 16 сентября, в полицию сообщили, что 29 августа в частный дом на улице Тяхе в Пярну совершенно проникновение через разбитое окно.

Незваный гость или гости унесли с собой телевизор Samsung, швейную машинку Singer, ноутбук Asus, аккордеон Manfrin, чемодан c инструментами, два рюкзака, часы, серебряное кольцо и солнцезащитные очки. По предварительным оценкам, вторжение причинило владельцу ущерб на сумму около 2000 евро.

Подробные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства, начатого по статье о хищении. За подобное деяние виновному грозит денежное наказание или лишение свободы на срок до трех лет.