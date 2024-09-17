Кристина Каллас: Эстония перейдет на систему социальных пособий, основанных на потребностях, в 2028 году

«Приоритетом и основой политики "Ээсти 200" с самого начала было создание персонализированного и эффективного государства. Эффективное государство - это устойчивое и долговременное решение, которое также снижает нагрузку на налогоплательщиков и предпринимателей», - заявила Каллас.

По ее словам распределение пособий всем подряд сегодня является непосильным бременем для государства и налогоплательщиков и в действительности не нужно. «Государственные финансы находятся в сложной ситуации, поэтому мы должны критически оценивать, какие слои общества действительно нуждаются в социальных пособиях», - отметила Каллас.

«Сейчас мы вынуждены сокращать финансирование для внешкольного образования, но переход на систему пособий, основанных на потребностях позволил бы направить эти средства именно на внешкольное образование или другие услуги для детей и семей. Таким образом, вместо раздачи денег можно было бы инвестировать в лучшее будущее детей и семей», - сказала она.

По словам Каллас, технологии развиваются с бешеной скоростью, что дает возможность все точнее использовать данные жителей и предоставлять персонализированные услуги. «В цифровую эпоху государство может быстро и по мере необходимости оказывать поддержку гражданам без крупных расходов и без необходимости создавать огромный государственный аппарат. Розничные компании предлагают персонализированные предложения, основываясь на нашей истории покупок. Если компании могут предоставлять персонализированные услуги, почему бы государству не сделать то же самое?» - сказала Каллас.