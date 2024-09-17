В пятницу я разговаривал с министром обороны одной из стран-членов НАТО. Он спросил, почему пресса не освещает дело о конфликте интересов бывшего главы Минобороны этой страны-члена НАТО.

По имеющимся данным, этот бывший глава вооруженных сил начал говорить о необходимости приобретения дальнобойных боеприпасов еще до своего ухода с поста, а после ухода якобы перешел в оборонную промышленность, чтобы производить те самые дальнобойные боеприпасы вместе со своим бывшим заместителем и недавно ушедшим в отставку канцлером Министерства обороны.

Быстрая проверка фактов показала, что оборонная компания, о которой говорил министр, планировала производить зенитные ракеты малой дальности. Глава сил обороны, о котором идет речь, говорил о необходимости закупки снарядов дальнего действия с самого начала своего пребывания в должности.

Публично министр обороны этой страны-члена НАТО говорит совершенно иное. Он говорит, что серьезно относится к военным рекомендациям Сил обороны и прилагает усилия для развития военной обороны страны соответствующим образом. Если бы он публично заявил обратное, то выразил бы недоверие новому высшему руководству сил обороны этой страны-члена НАТО, которое также говорит о приоритете приобретения наступательных боеприпасов большой дальности.