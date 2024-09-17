В Эстонии - как, к счастью, и на уровне ЕС - в последние годы предпринимаются усилия по повышению осведомленности о дезинформации иностранного происхождения. Организация Propastop в Эстонии и EUvsDisinfo на уровне ЕС публикуют на своих сайтах случаи враждебной дезинформации. Аналогичный журнал публичной клеветы можно было бы составить и в отношении политиков правительства Эстонии, считает редактор рубрики «Власть и безопасность» Меэлис Ойдсалу.
Эксперт по безопасности ⟩ Министр обороны безнаказанно распространяет серьезные подозрения. В чьих интересах?
В пятницу я разговаривал с министром обороны одной из стран-членов НАТО. Он спросил, почему пресса не освещает дело о конфликте интересов бывшего главы Минобороны этой страны-члена НАТО.
По имеющимся данным, этот бывший глава вооруженных сил начал говорить о необходимости приобретения дальнобойных боеприпасов еще до своего ухода с поста, а после ухода якобы перешел в оборонную промышленность, чтобы производить те самые дальнобойные боеприпасы вместе со своим бывшим заместителем и недавно ушедшим в отставку канцлером Министерства обороны.
Быстрая проверка фактов показала, что оборонная компания, о которой говорил министр, планировала производить зенитные ракеты малой дальности. Глава сил обороны, о котором идет речь, говорил о необходимости закупки снарядов дальнего действия с самого начала своего пребывания в должности.
Публично министр обороны этой страны-члена НАТО говорит совершенно иное. Он говорит, что серьезно относится к военным рекомендациям Сил обороны и прилагает усилия для развития военной обороны страны соответствующим образом. Если бы он публично заявил обратное, то выразил бы недоверие новому высшему руководству сил обороны этой страны-члена НАТО, которое также говорит о приоритете приобретения наступательных боеприпасов большой дальности.
Два года назад, перед парламентскими выборами, министр обороны этого государства-члена НАТО защищал того же бывшего главу Минобороны от нападок правой популистской политической партии. «В чьих интересах они это делают?» - спросил тогдашний министр.
В чьих интересах министр обороны одной из стран-членов НАТО сейчас распространяет подобные подозрения? Политикам часто свойственно клеветать, чтобы восстановить собственную репутацию или найти объяснение нежелательным событиям, таким как отставка высших чинов вооруженных сил.
Подозрения, которые министр обороны этой страны-члена НАТО распространяет одновременно в отношении бывшего главы вооруженных сил своей страны, а также его бывшего заместителя и бывшего канцлера Министерства обороны, очень серьезны, сравнимы с подозрениями в государственной измене. Человек, распространяющий подозрения, может делать это безнаказанно, поскольку информация передается в ходе конфиденциальных телефонных разговоров в надежде, что кто-то из журналистов клюнет на наживку и напишет статью.
В Эстонии - как, к счастью, и на уровне ЕС - в последние годы предпринимаются усилия по повышению осведомленности о дезинформации иностранного происхождения. Эстонская организация Propastop и организация EUvsDisinfo на уровне ЕС публикуют на своих сайтах случаи враждебной дезинформации. Но как бывшие или действующие чиновники и служащие вооруженных сил могут защитить себя от «черного пиара» со стороны политиков или чиновников центрального правительства?
Одним из возможных решений, помимо сайтов, разоблачающих враждебную иностранную пропаганду, и периодических проверок фактов, является ведение журнала слухов, распространяемых представителями правительства, с указанием имени распространителя и возможных мотивов.
Таким образом, общественность сможет проверить как подозрения, так и подозреваемых. В рассматриваемом случае сразу же выяснится, что этот министр обороны является ярым общественным защитником финансирования программы вооружений, которую он в неофициальных беседах называет мошенничеством в огромных масштабах.