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Компания Elron получила деньги от государства на открытие железнодорожной линии Тарту-Рига

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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Elmo Riig

Правительство на сегодняшнем заседании приняло решение выделить предприятию Elron 2 млн евро на открытие железнодорожной линии Тарту-Рига.

Перевод: Павел Соболев

«Любые шаги по улучшению сообщения, в том числе с Ригой, очень приветствуются, - сказала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман. - Рижское направление имеет большое значение для улучшения региональной доступности как для Тарту, так и для всей Эстонии».

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