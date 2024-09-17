Правительство на сегодняшнем заседании приняло решение выделить предприятию Elron 2 млн евро на открытие железнодорожной линии Тарту-Рига.
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Компания Elron получила деньги от государства на открытие железнодорожной линии Тарту-Рига
Перевод: Павел Соболев
«Любые шаги по улучшению сообщения, в том числе с Ригой, очень приветствуются, - сказала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман. - Рижское направление имеет большое значение для улучшения региональной доступности как для Тарту, так и для всей Эстонии».