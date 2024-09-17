Компания Elron получила деньги от государства на открытие железнодорожной линии Тарту-Рига

«Любые шаги по улучшению сообщения, в том числе с Ригой, очень приветствуются, - сказала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман. - Рижское направление имеет большое значение для улучшения региональной доступности как для Тарту, так и для всей Эстонии».