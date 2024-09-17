Девятый дециль зарплаты, самый высокий, представляет собой зарплату, выше которой зарабатывают 10 процентов работников, и во втором квартале 2024 года этот порог составлял 3625 евро. Это уровень зарплаты, который выше, чем у 90 процентов работников. Тем не менее, в некоторых профессиях высококвалифицированные специалисты могут зарабатывать в несколько раз больше медианной зарплаты по своей профессии, как показал анализ статистики зарплат Palgainfo Agentuur за II квартал.