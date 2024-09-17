Журналист: Неймар предупредил, что играть с Мбаппе - ад

Различные СМИ по всему миру делятся информацией, полученной от Хануна, как будто Неймар отправил бразильским игрокам «Реала» Винисиусу Жуниору, Родриго, Эдеру Милитао и Эндрику письмо, в котором предупредил их о Мбаппе.

«Неймар прислал письмо, в котором сказал, что играть с Мбаппе было катастрофой, даже адом. Бразильцы «Реала» – друзья Неймара. Между Мбаппе и Неймаром всегда была война», — заявил Хануна в эфире Europe 1.

Неймар и Мбаппе входили в состав «Пари Сен-Жермен» на протяжении нескольких сезонов и вместе провели на поле почти сотню матчей. Мбаппе был воспитанником клуба Монако с юношеских классов, но в 2017 году перешел в аренду в ПСЖ, а в 2018 году подписал с ним долгосрочный контракт. Однако этим летом он присоединился к «Реалу» в качестве свободного агента.

Неймар, который на семь лет старше Мбаппе, сделал себе имя в «Барселоне» и в 2017 году перешел в ПСЖ, где играл до 2023 года. В прошлом году он присоединился к саудовскому клубу «Аль-Хиляль».

Новый сезон никак не показал, что Мбаппе испытывает трудности с обустройством в большом испанском клубе. 25-летний нападающий провел пять матчей за «Реал» и забил три гола. Главный тренер Карло Анчелотти также похвалил своего нового подопечного.

Футбольный журналист и ведущий Хануна очень популярен во Франции. У 49-летнего журналиста, родившегося в Париже, но имеющего тунисские корни, более миллиона подписчиков в Instagram.