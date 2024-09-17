Вт, 17.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Журналист: Неймар предупредил, что играть с Мбаппе - ад

Copy
Неймар (слева) и Килиан Мбаппе.
Неймар (слева) и Килиан Мбаппе. Фото: SVEN HOPPE

Играть с французом Килианом Мбаппе было просто адом. Именно такие слова передал бразильским игрокам мадридского «Реала», нового домашнего клуба Мбаппе, бывший его коллега Неймар, пишет французский спортивный журналист Сирил Хануна.

Различные СМИ по всему миру делятся информацией, полученной от Хануна, как будто Неймар отправил бразильским игрокам «Реала» Винисиусу Жуниору, Родриго, Эдеру Милитао и Эндрику письмо, в котором предупредил их о Мбаппе.

«Неймар прислал письмо, в котором сказал, что играть с Мбаппе было катастрофой, даже адом. Бразильцы «Реала» – друзья Неймара. Между Мбаппе и Неймаром всегда была война», — заявил Хануна в эфире Europe 1.

Неймар и Мбаппе входили в состав «Пари Сен-Жермен» на протяжении нескольких сезонов и вместе провели на поле почти сотню матчей. Мбаппе был воспитанником клуба Монако с юношеских классов, но в 2017 году перешел в аренду в ПСЖ, а в 2018 году подписал с ним долгосрочный контракт. Однако этим летом он присоединился к «Реалу» в качестве свободного агента.

Неймар, который на семь лет старше Мбаппе, сделал себе имя в «Барселоне» и в 2017 году перешел в ПСЖ, где играл до 2023 года. В прошлом году он присоединился к саудовскому клубу «Аль-Хиляль».

Новый сезон никак не показал, что Мбаппе испытывает трудности с обустройством в большом испанском клубе. 25-летний нападающий провел пять матчей за «Реал» и забил три гола. Главный тренер Карло Анчелотти также похвалил своего нового подопечного.

Футбольный журналист и ведущий Хануна очень популярен во Франции. У 49-летнего журналиста, родившегося в Париже, но имеющего тунисские корни, более миллиона подписчиков в Instagram.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх