Эксперт: что следует учитывать при покупке недвижимости именно сегодня

4. Будьте внимательны и избегайте эмоциональных покупок

Выбирая жилье, будьте внимательны и не поддавайтесь эмоциям. Осматривая квартиру или дом, задавайте как можно больше вопросов: чем больше вы узнаете, тем увереннее будете при принятии решения. Обязательно поинтересуйтесь коммунальными расходами, скрытыми тратами, ремонтным фондом и другими важными деталями. Если что-то непонятно, не стесняйтесь уточнить. Также полезно узнать о соседях, поскольку хорошие отношения с ними играют важную роль. Если вы часто ездите на автомобиле, попробуйте доехать от нового потенциального жилья до работы и других повседневно нужных мест в разное время суток, чтобы понять, сколько времени займет дорога и каковы дорожные условия.

5. Обратите внимание на общее состояние здания

Кроме самой квартиры или дома, стоит изучить и общее состояние здания. При необходимости привлеките специалиста по строительству. Спросите, имеются ли у здания кредиты и какие проблемы могут возникнуть. Если речь идет о новом доме, обязательно ознакомьтесь с предлагаемыми застройщиком гарантийными условиями.

6. При необходимости привлеките специалистов по проблемным объектам

Если вам приглянулся старый дом или требующий капитального ремонта объект, не стоит недооценивать помощь специалиста. Эксперт может помочь оценить реальное состояние объекта и объяснить, какие затраты вас ожидают во время ремонта. Это сможет уберечь от неожиданных расходов и разочарований в будущем.

7. Ищите лучшие предложения

Собравшись покупать жилье, следите за предложениями, анализируйте, обращайтесь за информацией на различные порталы недвижимости, девелоперские сайты и объявления бюро недвижимости. Анализируйте и сравнивайте цены.

Хотя снижение ставки Euribor может создать более выгодные условия получения кредита, покупая недвижимости стоит быть рассудительным и внимательным, чтобы найти именно то, что соответствует всем вашим ожиданиям и потребностям.