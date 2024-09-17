За последние полгода количество предложений квартир и домов значительно возросло, а для ходатайствующих о жилищном кредите ставка Euribor снизилась до 3,4%. Это создает более благоприятные условия для поиска нового жилья.
Эксперт: что следует учитывать при покупке недвижимости именно сегодня
Исполнительный директор портала недвижимости Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ поделился рекомендациями, которые стоит учитывать.
1. Тщательно изучите возможности кредитования
Первый шаг при покупке жилья – понимание своих финансовых возможностей. Свяжитесь с различными банками и узнайте, какие именно условия жилищного кредитования они предлагают. Банки могут предлагать разные варианты, поэтому имеет смысл запросить предложения в нескольких учреждениях. Снижение ставки Euribor может означать более выгодные проценты, но важно выяснить, какова ваша кредитоспособность и какой объем кредита приемлем для вашей семьи.
2. Составьте план
Прежде чем активно искать недвижимость, определитесь, какое жилье вам действительно нужно. Подумайте, в каком районе вы хотите жить, какие удобства должны быть рядом и какой тип жилья подходит вашему образу жизни – квартира, рядный бокс или вообще собственный дом. Также учтите возможное пополнение семьи, наличие домашних животных и другие аспекты. Задумайтесь и о дополнительных преимуществах, таких как кладовка, балкон, парковочное место, терраса или сауна, которые могут оказаться важны в будущем.
3. Заранее займитесь продажей имеющегося жилья
Если вы планируете продать имеющееся у вас жилье и купить новое, начните процесс продажи как можно раньше. В нынешних условиях срок продажи недвижимости может занять больше времени, чем обычно, поэтому разумно выставить свой объект на продажу до того, как вы начнете активно искать новое жилище. Это поможет избежать ситуации, когда вы нашли подходящий вариант, но старая квартира еще не продано. Найдя покупателя, вы сможете договориться об удобной для всех сторон дате передачи ключей, и вам не придется съезжать, пока новая недвижимость еще не куплена.
4. Будьте внимательны и избегайте эмоциональных покупок
Выбирая жилье, будьте внимательны и не поддавайтесь эмоциям. Осматривая квартиру или дом, задавайте как можно больше вопросов: чем больше вы узнаете, тем увереннее будете при принятии решения. Обязательно поинтересуйтесь коммунальными расходами, скрытыми тратами, ремонтным фондом и другими важными деталями. Если что-то непонятно, не стесняйтесь уточнить. Также полезно узнать о соседях, поскольку хорошие отношения с ними играют важную роль. Если вы часто ездите на автомобиле, попробуйте доехать от нового потенциального жилья до работы и других повседневно нужных мест в разное время суток, чтобы понять, сколько времени займет дорога и каковы дорожные условия.
5. Обратите внимание на общее состояние здания
Кроме самой квартиры или дома, стоит изучить и общее состояние здания. При необходимости привлеките специалиста по строительству. Спросите, имеются ли у здания кредиты и какие проблемы могут возникнуть. Если речь идет о новом доме, обязательно ознакомьтесь с предлагаемыми застройщиком гарантийными условиями.
6. При необходимости привлеките специалистов по проблемным объектам
Если вам приглянулся старый дом или требующий капитального ремонта объект, не стоит недооценивать помощь специалиста. Эксперт может помочь оценить реальное состояние объекта и объяснить, какие затраты вас ожидают во время ремонта. Это сможет уберечь от неожиданных расходов и разочарований в будущем.
7. Ищите лучшие предложения
Собравшись покупать жилье, следите за предложениями, анализируйте, обращайтесь за информацией на различные порталы недвижимости, девелоперские сайты и объявления бюро недвижимости. Анализируйте и сравнивайте цены.
Хотя снижение ставки Euribor может создать более выгодные условия получения кредита, покупая недвижимости стоит быть рассудительным и внимательным, чтобы найти именно то, что соответствует всем вашим ожиданиям и потребностям.