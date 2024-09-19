Трудно ли детям? Переход на эстонский язык обучения на примере нарвской школы

«Класс очень активный и подвижный, мальчиков в три раза больше, чем девочек. Но с каждым годом приходят дети, которые все лучше и лучше владеют эстонским языком. Очевидно, что подготовка в садике тоже становится сильнее. В моем классе есть дети, которые говорят грамматически правильно. Из 24 человек не читает только семь, но даже они знают буквы и очень стараются», - рассказывает преподаватель.

В первом классе удерживать внимание детей непросто, но у учителя это получается. Фото: Диана Харламова

Методика, которая себя оправдала

Татьяна добавляет, что очень мотивированы и сами родители, и от них исходит большая поддержка - поэтому у детей не возникает вопроса о необходимости учиться на эстонском языке. «Даже те ребята, кто в самом начале сентября сидели совсем тихонечко, уже к середине месяца активно начали участвовать в учебном процессе - они запомнили новые слова, выучили эстонские песенки. Никто не говорит, что ничего не понимает», - говорит учитель.

С новыми первыми классами учителя используют ту же методику, что ранее использовалась в классах с погружением - большое количество игр и интерактива. Эта методика себя оправдала.

«Первый класс и их первое полугодие - это всегда трудно, дети очень активные в этом возрасте, и их нужно научить слышать и слушать, правильно реагировать. Концентрация внимания очень маленькая, поэтому смена деятельности должна быть постоянной, то же и с повторениями», - добавила Татьяна.