На прошлой неделе Rus.Postimees посетил нарвский Языковой лицей с целью узнать, как начался учебный год в первых и четвертых классах. А теперь, ради чистоты эксперимента, отправился в Кесклиннаскую школу. Но и там переход на эстонский язык обучения, кажется, никого не напугал.
Трудно ли детям? Переход на эстонский язык обучения на примере нарвской школы
В свежеотремонтированную Кесклиннаскую школу в этом году поступило 943 ученика. Набралось четыре первых класса с небольшим хвостиком - есть еще один маленький класс, где учится всего два ученика с особыми потребностями.
Четвертых классов получилось шесть, один из них - класс погружения, на котором большинство предметов с самого начала преподавались на эстонском. Есть и класс детей, полностью состоящий из учеников закрывшейся Солдинаской школы: родители попросили не разбивать ребят. Ни первые, ни четвертые классы не переполнены.
«Учителей найти было сложно. Мне пришлось расстаться с 17 преподавателями без нужной категории языка, и набрать 37 новых специалистов, большинство из которых - преподаватели из Солдинаской», - рассказала директор Анна Зубова. Она добавила, что сложнее всего было найти преподавателей музыки, математики и труда. А больше всего заявлений было на позицию учителя английского языка и физкультуры.
По словам Зубовой, все учителя очень опытные, и многие из них уже имели опыт преподавания на эстонском языке. Мы отправились на урок к Татьяне, которая работает учителем 30 лет, и тоже пришла из Солдинаской гимназии - теперь она ведет 1С класс. Директор рассказывает, что очень хотела Татьяну в свою команду преподавателей, и во время урока становится понятно, почему.
Врея пролетает незаметно - учитель постоянно взаимодействует с детьми, одна игра сменяется другой - то нужно найти правильные карточки, то угадать слова, то злая ведьма прячет нужные картинки. Ученики почти все время находятся в движении, поют песенки на эстонском, им показывают веселые видео и не забывают хвалить.
«Класс очень активный и подвижный, мальчиков в три раза больше, чем девочек. Но с каждым годом приходят дети, которые все лучше и лучше владеют эстонским языком. Очевидно, что подготовка в садике тоже становится сильнее. В моем классе есть дети, которые говорят грамматически правильно. Из 24 человек не читает только семь, но даже они знают буквы и очень стараются», - рассказывает преподаватель.
Методика, которая себя оправдала
Татьяна добавляет, что очень мотивированы и сами родители, и от них исходит большая поддержка - поэтому у детей не возникает вопроса о необходимости учиться на эстонском языке. «Даже те ребята, кто в самом начале сентября сидели совсем тихонечко, уже к середине месяца активно начали участвовать в учебном процессе - они запомнили новые слова, выучили эстонские песенки. Никто не говорит, что ничего не понимает», - говорит учитель.
С новыми первыми классами учителя используют ту же методику, что ранее использовалась в классах с погружением - большое количество игр и интерактива. Эта методика себя оправдала.
«Первый класс и их первое полугодие - это всегда трудно, дети очень активные в этом возрасте, и их нужно научить слышать и слушать, правильно реагировать. Концентрация внимания очень маленькая, поэтому смена деятельности должна быть постоянной, то же и с повторениями», - добавила Татьяна.
Двое первоклассников - Даша и Андрей (имена изменены) немного стесняются, отвечая на вопросы, но выглядят довольными и совсем не испуганными. Андрей очень любит математику. «Даже на эстонском не сложно, все понятно, я ее очень люблю», - смущенно рассказывает он. Даша говорит, что уже запомнила многие слова на эстонском - названия школьных предметов, классов и принадлежностей. На вопрос о том, трудно ли им, пожимают плечами: средне.
Домашнего задания, как такового, в первом классе пока нет. В последующих классах, по решению педагогического совета, его задают только по языкам, по математике и по природоведческим наукам. В школе создана специальная группа продленного дня, в которой вспомогательные учителя могут помочь с домашними заданиями на эстонском языке. В отличии от Языкового лицея, помощников у учителей нет - только вспомогательные учителя.
Оксана работает в Кесклиннаской школе уже восьмой год и ведет класс, который и раньше был с погружением в эстонский язык, поэтому новый учебный год не стал для них сюрпризом. «Они даже не почувствовали перехода. Тем, кто с первых же школьных дней начинает учиться на неродном языке, в последующем обучение на нем дается намного легче. Но общение между собой на русском языке мы им не запрещаем, потому что такие запреты не дают почувствовать себя свободно», - рассказала преподаватель.
По ее словам, согласно правилу, дети с учителем и учитель с детьми должны общаться на эстонском. Но на перемене дети общаются на русском, хотя часто употребляют эстонские слова - им некоторые слова привычнее говорить уже не по-русски.
Директор Анна Зубова добавила, что школа поддерживает и хорошее отношение к родному языку - есть обязательный список русскоязычный литературы на лето, родителям периодически напоминают о том, что знание родного языка на хорошем уровне не менее важно, чем знание эстонского.