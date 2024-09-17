Вт, 17.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Правительство договорилось о подоходном налоге на прибыль предприятий

Copy
Министры правительства Эстонии комментируют бюджетные решения. Таллинн, 17 сентября 2024 года.
Министры правительства Эстонии комментируют бюджетные решения. Таллинн, 17 сентября 2024 года. Фото: Tairo Lutter

Премьер-министр Кристен Михал заявил журналистам во вторник на ступеньках у дома Стенбока, что правительство согласилось ввести подоходный налог на прибыль предприятий.

Перевод: Павел Соболев

В коалиционном соглашении правительства Кристена Михала стороны пообещали ввести временный налог на оборону из трех частей: это двухпроцентный подоходный налог на прибыль предприятий, двухпроцентный подоходный налог с первого евро и двухпроцентное увеличение подоходного налога. В настоящее время подоходный налог составляет 22 процента.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх