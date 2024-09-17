Премьер-министр Кристен Михал заявил журналистам во вторник на ступеньках у дома Стенбока, что правительство согласилось ввести подоходный налог на прибыль предприятий.
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Правительство решило ввести новый налог, который затронет всех предпринимателей
Перевод: Павел Соболев
В коалиционном соглашении правительства Кристена Михала стороны пообещали ввести временный налог на оборону из трех частей: это двухпроцентный подоходный налог на прибыль предприятий, двухпроцентный подоходный налог с первого евро и двухпроцентное увеличение подоходного налога. В настоящее время подоходный налог составляет 22 процента.