Правительство решило ввести новый налог, который затронет всех предпринимателей

В коалиционном соглашении правительства Кристена Михала стороны пообещали ввести временный налог на оборону из трех частей: это двухпроцентный подоходный налог на прибыль предприятий, двухпроцентный подоходный налог с первого евро и двухпроцентное увеличение подоходного налога. В настоящее время подоходный налог составляет 22 процента.