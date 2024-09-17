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Производители пива: рост акцизов на алкоголь ускорит приграничную торговлю

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Продажа пива. Фото несет иллюстративный характер.
Продажа пива. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Remo Tõnismäe

По мнению Эстонского союза производителей пива, дополнительное повышение акцизов на алкоголь в 2025–2028 годах усилит приграничную торговлю и окажет негативное влияние на государственный бюджет и конкурентоспособность Эстонии в целом.

Перевод: Каролийна Вертяева

Министерство финансов направило на согласование законопроект, согласно которому акциз на алкоголь будет увеличен дополнительно на пять процентов в 2025–2028 годах в соответствии с договоренностью правительства. Это повышение добавляется к ранее согласованному ежегодному росту на 5%, таким образом общий рост акцизов составит 10% в год.

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