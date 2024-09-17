Производители пива: рост акцизов на алкоголь ускорит приграничную торговлю

Министерство финансов направило на согласование законопроект, согласно которому акциз на алкоголь будет увеличен дополнительно на пять процентов в 2025–2028 годах в соответствии с договоренностью правительства. Это повышение добавляется к ранее согласованному ежегодному росту на 5%, таким образом общий рост акцизов составит 10% в год.