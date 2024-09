«Движение поездов на маршруте Тарту - Таллинн продолжается, однако из-за неисправности на остановке Кяркна поезда движутся с пониженной скоростью. Бригада ремонтников компании AS Eesti Raudtee работает над устранением неисправности», - сообщил руководитель отдела коммуникаций Elron Кристо Мяэ.

Дополнительную информацию о неисправности можно получить в AS Eesti Raudtee.

Elron (AS Eesti Liinirongid) - государственная операторская компания, организующая пассажирские железнодорожные перевозки на путях, принадлежащих AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee. В 2023 году на поездах Elron было совершено 7,83 миллиона поездок.