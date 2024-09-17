«Движение поездов на маршруте Тарту - Таллинн продолжается, однако из-за неисправности на остановке Кяркна поезда движутся с пониженной скоростью. Бригада ремонтников компании AS Eesti Raudtee работает над устранением неисправности», - сообщил руководитель отдела коммуникаций Elron Кристо Мяэ.

«Опоздания поездов в течение дня могут повлиять не только на направление Таллинн - Тарту, но и на другие маршруты пассажирских поездов. Приносим извинения за неудобства».

Актуальную информацию об изменениях в расписании можно узнать на сайте Elron elron.ee или по бесплатному телефону 616 0245. Elron возмещает стоимость проезда при опоздании поезда на 30 минут и более. Для получения компенсации необходимо заполнить форму на сайте Elron: https://elron.pilet.ee/et/tagastus.

Дополнительную информацию о неисправности можно получить в AS Eesti Raudtee.

Elron (AS Eesti Liinirongid) - государственная операторская компания, организующая пассажирские железнодорожные перевозки на путях, принадлежащих AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee. В 2023 году на поездах Elron было совершено 7,83 миллиона поездок.