Температура морской воды в сентябре самая теплая за последние 30 лет

Климатическая служба Института морских систем Таллиннского технологического университета (TalTech), основанная на оперативном анализе спутниковых съемок, показывает, что температура поверхности моря повсюду в прибрежном море Эстонии составляет 17-18 градусов.

Это подтверждают и данные береговых станций мониторинга. Температура воды значительно выше средней сентября за последние 30 лет. Средняя температура морской воды, характерная для середины сентября, в зависимости от местоположения составляет около 14-15 градусов.

С 29 августа в восточной части Балтийского моря проходит тепловая волна, ее максимум пришелся на 10 сентября, когда температура воды была на четыре градуса выше обычной и составляла около 19-20 градусов, а тепловая волна охватила 230 тысяч квадратных километров Балтийского моря, то есть более 50 процентов моря.

По состоянию на вторник охваченная тепловой волной площадь поверхности моря достигла 80 тысяч квадратных километров. По модельному прогнозу, в ближайшие дни теплая погода сохранится. Это дает основание полагать, что и тепловая волна сохранится и вода на пляже подойдет закаленным людям для купания.

По словам доцента кафедры дистанционного зондирования морских систем TalTech Риво Уйбоупина, тепловые волны - это экстремальные ситуации, когда температура воды в определенные даты в течение как минимум пяти дней значительно превышает средний показатель за 30 лет.

«Обычно мы говорим о тепловых волнах летом, когда наблюдаются высокие абсолютные температуры. Однако такие волны могут встречаться и осенью или даже зимой, и тогда температура воды существенно превышает среднюю многолетнюю характеристику данного дня», - пояснил Уйбоупин.

За последние десятилетия в Балтийском море увеличились частота, продолжительность и масштаб тепловых волн.

«Что интересно в нынешней тепловой волне, так это то, что это событие на несколько дней превысило рекорд интенсивности тепла на море в сентябре за последние 30 лет», - добавил Уйбоупин.