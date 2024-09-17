В октябре откроется беспрецедентный раунд подачи заявок на реновацию многоквартирных домов

«Реновация необходима для уменьшения углеродного следа зданий, но она помогает людям также экономить на коммунальных услугах. Реновация многоквартирных домов – это для квартирных товариществ крупная инвестиция, которая значительно повышает благополучие жителей. Чтобы долгожданная поддержка достигла всех уголков страны и люди в Эстонии могли жить в качественных и теплосберегающих домах, в том числе и вне крупных городов, мы на этот раз уделили особое внимание региональному распределению субсидий», – сказал министр инфраструктуры Владимир Свет.

Большая часть бюджета общеэстонской меры в размере 170 миллионов евро распределяется по уездам в соответствии со стоимостью квартир в регионе, их количеством и брутто-доходами домохозяйств.

При обычной реновации субсидия составляет 30–50 процентов в зависимости от местонахождения квартирного товарищества, а более высокие ставки ориентированы на установку лифтов, на здания, в которых до 17 квартир, на здания, имеющие культурную ценность, а также на высокое качество заводской реновации. Дома с муниципальными квартирами в новом раунде могут ходатайствовать о пособии на тех же условиях, что и другие квартирные товарищества.

Кроме того, будет открыт отдельный раунд в размере 15 миллионов евро для квартирных товариществ Ида-Вирумаа, в рамках которого будет оказываться 70-процентная поддержка комплексной реконструкции. Поддержка дополнительно усиливается за счет заводской реновации, реновации окрестностей или установки лифта.

«В рамках субсидирования мы больше, чем прежде, уделяем внимание Ида-Вирумаа, в общей сложности мы на этот раз вложим в многоквартирные дома этого уезда целых 25 миллионов евро. Это необходимо для того, чтобы и в Ида-Вирумаа деятельность по реновации получила хороший импульс. Руководители местных самоуправлений также заверили меня, что государственную поддержку реновации здесь очень ждут. Через Фонд справедливого перехода мы до сих пор инвестировали прежде всего в развитие предпринимательства в регионе, но наряду с этим очень важно, чтобы помимо новых рабочих мест людям предлагалась и высококачественная жилая площадь», - указал министр.

Поскольку вместе с работами по реновации все чаще требуются комплексные решения, которые со временем становятся все более сложными, объемными и дорогими, Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) помогает квартирным товариществам проводить тендеры.

Раунды приема заявок по обеим мерам откроются во второй половине октября, EIS уточнит порядок субсидирования отдельно. С условиями выделения поддержки скоро можно ознакомиться на сайте Фонда предпринимательства и инноваций.

Общеэстонский раунд подачи заявок на сумму 170 миллионов евро финансируется из структурных фондов Европейского союза. Ориентированная на Ида-Вирумаа мера в размере 15 миллионов евро финансируется из Фонда Справедливого перехода.