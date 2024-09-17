Ожидаемая угроза: как возможность ударов западными ракетами заставила Россию переместить боевую авиацию

Россия не стала дожидаться, пока союзники решат вопрос с применением ракет, и заранее перенесла свою авиацию подальше от линии фронта. Этот процесс длится уже несколько месяцев.

Кроме того, в последние дни Черноморский флот России, который ранее перевел свои боевые корабли из Севастополя в Новороссийск, теперь вот уже второй раз за неделю покидает новую базу.

Таким образом, с одной стороны, новые ракеты, которые Украина пока даже не может применять против целей на территории России, работают как настоящий инструмент сдерживания - самим своим наличием и одной только угрозой применения они заставляют противника снижать интенсивность боевой работы авиации.

С другой - поскольку эта угроза растянута во времени, российские войска адаптируются к ней и разрабатывают новые меры. В результате изменения в российской тактике оказываются не такими уж серьезными.

Ожидаемая угроза

Об отсутствии разрешения на удары по целям на территории России в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

В мировой прессе много писали о том что такое решение может быть принято на встрече лидеров США и Великобритании Джо Байдена и Кира Стармера в Вашингтоне 13 сентября. Причем обсуждать вероятность принятия такого решения в СМИ начали еще за несколько дней до встречи.