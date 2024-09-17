Уже седьмой год подряд в это время в районе Ванамыйза ищут место, где проходило сражение при Вильянди. В прошлую субботу с этой целью там собралось рекордное число участников - 125 человек, большинство из которых имели разрешение на использование детекторов. К поисковикам присоединились около десяти сотрудников Департамента охраны памятников старины и археологов, а также съемочная группа TV3.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Далеко ли до Рима: на севере Эстонии обнаружен древний артефакт
Перевод: Ева Ойжинская
На двух участках были обнаружены различные ювелирные изделия и их фрагменты времен не только сражения при Вильянди, но и поздней Римской империи, а также два боевых топора и наконечник копья. Однако пока нет оснований утверждать, что именно здесь 21 сентября 1217 года состоялась битва с участием 10 000 человек.