ГАЛЕРЕЯ Далеко ли до Рима: на севере Эстонии обнаружен древний артефакт

На двух участках были обнаружены различные ювелирные изделия и их фрагменты времен не только сражения при Вильянди, но и поздней Римской империи, а также два боевых топора и наконечник копья. Однако пока нет оснований утверждать, что именно здесь 21 сентября 1217 года состоялась битва с участием 10 000 человек.