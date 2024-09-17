Во вторник правительство достигло принципиальных договоренностей по государственному бюджету и государственной бюджетной стратегии.
Видео и фото ⟩ Ляэнеметс о налоге на прибыль предприятий: более состоятельная часть общества также внесет солидарный вклад в безопасность
Члены правительства заявили, что бюджетными решениями правительство обеспечивает безопасность эстонского народа и страны, инвестирует в укрепление экономики и делает страну значительно более экономной. Проекты бюджета планируется утвердить 25 сентября, а днем позже глава правительства передаст их в Рийгикогу, сообщили в пресс-службе правительства.
«У Эстонии будет надежный бюджет и налоговый мир до следующих выборов в 2027 году», - подчеркнул премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ). По его словам, ключевыми словами нового бюджета являются: упорядочение государственных финансов, сокращение расходов, стабильность в обороне, предсказуемость в политике и стремление к экономическому росту.
«Налоговый фестиваль, когда каждый месяц делается новое налоговое предложение, будет прекращен правительством. Предсказуемость порождает уверенность, а уверенность порождает рост. За счет государственного бюджета будет разработан план покрытия возросших расходов на оборону временным налогом на безопасность, чтобы использовать его для закупки боеприпасов, инвестиций в безопасность и возможностей роста оборонной промышленности, помогая Украине с крупнейшим планом промышленного роста в истории Эстонии. Мы сокращаем государственные расходы, чтобы государство стало более эффективным, комплексный анализ государственных расходов и деятельности будет продолжаться каждый год», - перечислил премьер-министр.
По словам министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ), основная ответственность лиц, принимающих решения по государственному бюджету, заключается в обеспечении функционирования государства.
«Это неизбежно, основная задача правительства – обеспечить устойчивость страны. Собственная страна является собственностью и интересами всех граждан, и именно поэтому главные усилия бюджета были сосредоточены на восстановлении финансовой устойчивости Эстонии. Я рад поблагодарить министров, потому что это означало большой отраслевой и личной самоотверженности для всех», - сказал Лиги.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) отметил, что помимо национальной обороны важно также чувство экономической безопасности людей.
«Хотя в ходе переговоров по бюджету основное внимание уделялось инвестициям в национальную оборону, я рад, что мы уделили много внимания средствам к существованию эстонских семей, созданию рабочих мест за пределами так называемых золотых кругов и выживанию важных общественных услуг. С точки зрения национальной безопасности чувство экономической безопасности людей так же важно, как сила пограничной обороны Эстонии или способность полиции и спасателей оказать быструю помощь», - сказал Ляэнеметс.
Важно, чтобы пенсии росли, а медицинское обслуживание оставалось таким же качественным, как и раньше, считает министр внутренних дел. «Для семей со средним и низким доходом также важно, чтобы пособия на детей и родительские пособия оставались на прежнем уровне. Что касается налога на безопасность, то я хотел бы поблагодарить предпринимателей, которые теперь тоже будут вносить справедливый вклад в безопасность Эстонии - таким образом, расходы на инвестиции в оборону лягут не только на плечи работающих людей», - добавил Ляэнеметс.
Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») подчеркнула, что абсолютным приоритетом правительства должно быть стимулирование экономики - хорошо спланированный государственный бюджет обеспечит более высокий рейтинг страны и даст предприятиям уверенность в том, что они будут инвестировать в Эстонию.
«Привлечение крупных инвестиций в Эстонию важно для конкурентоспособности эстонской экономики, где каждые 200 миллионов евро инвестиций обеспечат нам около 80 миллионов евро налоговых поступлений в год», - сказала Каллас.
Каллас добавил, что лучшая экономическая политика - это политика образования. «Умные эстонцы создают добавленную стоимость в экономике, поэтому дальнейшее увеличение субсидий на высшее образование, реформа профессионального образования - все это повысит конкурентоспособность экономики. Аналогичным образом мы будем развивать цифровое государство, чтобы сделать его эффективным, менее обременительным для бизнеса и персонализированным для всех. В ближайшие годы мы будем инвестировать в кибербезопасность и развитие системы поддержки по средствам», - сказала она.
О чем договорились?
Основное внимание в госбюджете уделяется покрытию растущих расходов на оборону, включая закупку боеприпасов для систем дальнобойного оружия. Инвестиции в оборону составят дополнительно 220 миллионов евро. До 2031 года на оборонные расходы будет выделено еще 1,6 миллиарда евро.
Со следующего года будет частично введен временный налог на безопасность. Эти деньги, по мнению правительства, необходимы для того, чтобы обеспечить страну недостающими средствами для развития обороны и инвестиций в безопасность.
Налог носит широкий характер и состоит из трех компонентов: с 1 июля 2025 года НСО увеличится на два процентных пункта, а с 2026 года к налогооблагаемому доходу физического лица будет применяться двухпроцентный налог на безопасность и такой же налог к прибыли предприятий. Компании будут облагаться налогом на основе их прибыли за предыдущий финансовый год, и налог будет выплачиваться ежеквартально.
Чтобы оживить экономику, государство в ближайшие четыре года выделит значительные средства на инвестиции, в том числе 402,6 млн евро за счет доходов от продажи квот на выбросы CO2. Две трети этой суммы пойдут на строительство Rail Baltica, в том числе на строительство совместного депо Elron и Rail Baltica. Средства будут направлены на инвестиции в энергоэффективность многоквартирных домов, дорожное строительство, а также поддержку зеленых технологий в морском секторе.
Начиная с 2026 года государство начнет поддерживать крупные инвестиции, чтобы привлечь в Эстонию высокотехнологичное производство, увеличить экспорт и создать хорошо оплачиваемые рабочие места. Продолжается также строительство нового телекомплекса Эстонской национальной телерадиокомпании. На финишной прямой находится обновление Национальной библиотеки, начнется реконструкция Дома искусств.
В течение следующих четырех лет государство сэкономит почти миллиард евро, включая сокращение портфелей министерств и экономию на пересмотре бюджета. Все министерства и их департаменты сэкономят 10% в течение следующих трех лет. Пять процентов в 2025 году, три процента в 2026 году и два процента в 2027 году. Экономия расходов касается не только государственных органов, но и фондов и государственных предприятий.
Цель правительства - сократить дефицит бюджета на 2025 год с 4,4% до 3% от валового внутреннего продукта.
Экономия на расходах по государственным процентам в результате принятых правительством решений составит около 200 миллионов евро в течение следующих четырех лет. В ближайшие годы из государственных предприятий будет изъято больше дивидендов, чтобы увеличить доходы бюджета.
В ходе пересмотра проекта бюджета с нулевой базой правительство сделало социальные услуги более эффективными. Решения касались установления с 2026 года верхнего предела в двойном среднемесячном размере заработной платы по болезни и пособий по уходу за ребенком. Также будет отменен социальный налог для родителей, сидящих дома. С 2025 года прекращается выплата пособия пенсионеру, проживающему в одиночестве в доме попечения.
Бюджет на следующий год и государственную бюджетную стратегию на 2025-2028 годы должны быть утверждены правительством на заседании 25 сентября. Перед утверждением правительство выслушает мнение независимого Налогового совета. 26 сентября премьер-министр передаст бюджет в Рийгикогу.