Видео и фото Ляэнеметс о налоге на прибыль предприятий: более состоятельная часть общества также внесет солидарный вклад в безопасность

Каллас добавил, что лучшая экономическая политика - это политика образования. «Умные эстонцы создают добавленную стоимость в экономике, поэтому дальнейшее увеличение субсидий на высшее образование, реформа профессионального образования - все это повысит конкурентоспособность экономики. Аналогичным образом мы будем развивать цифровое государство, чтобы сделать его эффективным, менее обременительным для бизнеса и персонализированным для всех. В ближайшие годы мы будем инвестировать в кибербезопасность и развитие системы поддержки по средствам», - сказала она.

О чем договорились?

Основное внимание в госбюджете уделяется покрытию растущих расходов на оборону, включая закупку боеприпасов для систем дальнобойного оружия. Инвестиции в оборону составят дополнительно 220 миллионов евро. До 2031 года на оборонные расходы будет выделено еще 1,6 миллиарда евро.

Со следующего года будет частично введен временный налог на безопасность. Эти деньги, по мнению правительства, необходимы для того, чтобы обеспечить страну недостающими средствами для развития обороны и инвестиций в безопасность.

Налог носит широкий характер и состоит из трех компонентов: с 1 июля 2025 года НСО увеличится на два процентных пункта, а с 2026 года к налогооблагаемому доходу физического лица будет применяться двухпроцентный налог на безопасность и такой же налог к прибыли предприятий. Компании будут облагаться налогом на основе их прибыли за предыдущий финансовый год, и налог будет выплачиваться ежеквартально.