Из автомобиля через разбитое окно утащили пылесос и инструменты

По первоначальным оценкам, ущерб составляет около 1000 евро, для выяснения деталей возбуждено уголовное дело.

Днем ранее, 14 сентября, на улице Пикк в Тапа был украден велосипед вместе с сумкой, в которой были смартфон Nokia и кошелек. Ущерб оценен в 486 евро.