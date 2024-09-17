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Из автомобиля через разбитое окно утащили пылесос и инструменты

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Попытка взлома автомобиля. Иллюстративное фото.
Попытка взлома автомобиля. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

В минувшее воскресенье выяснилось, что на улице Койду в Кунда было разбито окно автомобиля Renault, через которое преступником были похищены авторадиола, пылесос и инструменты.

По первоначальным оценкам, ущерб составляет около 1000 евро, для выяснения деталей возбуждено уголовное дело.

Днем ранее, 14 сентября, на улице Пикк в Тапа был украден велосипед вместе с сумкой, в которой были смартфон Nokia и кошелек. Ущерб оценен в 486 евро.

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