Советник Таллинна по ночной жизни Натали Метс, под руководством которой составляется проектный документ, подчеркнула, что план развития способствует целостному подходу к ночной жизни столицы: «Рекомендации и замечания, содержащиеся в документе, основаны на проводящихся специально для этого фокусированных интервью, на имеющихся данных и информации, собранной специально для плана развития. К разработке проектного документа будут привлечены все заинтересованные целевые группы от жителей и предпринимателей до экспертов по мобильности и защитников интересов».

Цель - создать план, в котором будут рассмотрены аспекты ночной жизни города, учтены круглосуточные потребности предпринимателей и жителей, уделено внимание таким вопросам, как, например, безопасность, культурное разнообразие и доступность услуг, а также предложены способы круглосуточно обеспечивать в Таллинне приятную городскую среду. Сотрудничество групп по интересам и следование международным тенденциям важны для того, чтобы Таллинн оставался жизнедеятельным и конкурентоспособным мировым городом.

Метс отметила, что влияние ночной жизни на города все больше осознается и в других странах: «На момент составления проектного документа около ста городов мира разработали стратегию ночной жизни и назначили человека или создали организацию, отвечающую за происходящее в городе ночью, поскольку ночная жизнь все больше признается важным фактором экономического развития и продвижения туризма. Таллинн должен идти в ногу с этой тенденцией, чтобы повысить ценность своей ночной жизни и предложить разнообразную ночную деятельность как местным жителям, так и гостям города. Активная ночная жизнь может создать новые рабочие места, стимулировать местное предпринимательство и продвигать городскую среду как динамичное, безопасное и оживленное место».

К ночной жизни относится все, что происходит в городе с 19.00 до 7.00. Проектный документ охватывает период 2025–2035 гг., в нем будут рассмотрены тенденции развития ночной жизни (например, технологические инновации, устойчивость и экологичность, вовлечение местных жителей, акцент на безопасности и благополучии), необходимость международной конкуренции, влияние пандемии коронавируса на культуру и бизнес, а также важность безопасности. Фокусированные интервью с группами по интересам уже начались, окончательный проектный документ будет представлен горуправе весной 2025 года.