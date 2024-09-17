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Границу Латвии со стороны Беларуси пересек неопознанный воздушный объект

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Беспилотный летательный аппарат или воздушный дрон. Фото иллюстративное.
Беспилотный летательный аппарат или воздушный дрон. Фото иллюстративное. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Во вторник около девяти часов утра вблизи государственной границы Латвии с Беларусью воздушные силы обнаружили неопознанный воздушный объект, который приблизился к границе и пересек ее на территории Краславского края, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Для обследования района с базы в Лиелварде были подняты в воздух истребители патрульной миссии НАТО. Никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии обнаружено не было. Самолеты НАТО вернулись к месту дислокации.

О происшествии проинформировано руководство латгальских самоуправлений.

Агентство ЛЕТА не располагает информацией о том, известно ли вооруженным силам, куда дальше направился объект.

Министерство обороны и Министерство внутренних дел призывают людей немедленно сообщать о подозрительных объектах или действиях на латвийской границе по телефону 112.

Как сообщалось, 7 сентября российский беспилотник типа Shahed упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Национальные вооруженные силы следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности. Когда дрон упал, его боеголовка, была деактивирована.

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