Границу Латвии со стороны Беларуси пересек неопознанный воздушный объект

Для обследования района с базы в Лиелварде были подняты в воздух истребители патрульной миссии НАТО. Никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии обнаружено не было. Самолеты НАТО вернулись к месту дислокации.

О происшествии проинформировано руководство латгальских самоуправлений.

Агентство ЛЕТА не располагает информацией о том, известно ли вооруженным силам, куда дальше направился объект.

Министерство обороны и Министерство внутренних дел призывают людей немедленно сообщать о подозрительных объектах или действиях на латвийской границе по телефону 112.

Как сообщалось, 7 сентября российский беспилотник типа Shahed упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Национальные вооруженные силы следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности. Когда дрон упал, его боеголовка, была деактивирована.