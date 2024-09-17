Во вторник около девяти утра вблизи государственной границы Латвии с Беларусью воздушные силы заметили неопознанный объект, который приблизился к границе и пересек ее на территории Краславского края. Позже выяснилось, что этим «объектом» в небе была всего лишь стая птиц, сообщили агентству LETA в военно-воздушных силах.
В Латвии поднимали истребители из-за стаи птиц у границы
Для обследования района с базы в Лиелварде были подняты в воздух истребители патрульной миссии НАТО. Никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии обнаружено не было. Самолеты НАТО вернулись к месту дислокации.
Как пояснили в ВВС, приборы наблюдения за воздушным пространством восприняли как летающий объект стаю птиц.
Минобороны подчеркивает, что Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО продолжают следить за ситуацией на восточной границе, и наблюдение за воздушным пространством после инцидента 7 сентября усилено.
Как сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа Shahed. Национальные вооруженные силы следили за его приближением, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности.