В Латвии поднимали истребители из-за стаи птиц у границы

Во вторник около девяти утра вблизи государственной границы Латвии с Беларусью воздушные силы заметили неопознанный объект, который приблизился к границе и пересек ее на территории Краславского края. Позже выяснилось, что этим «объектом» в небе была всего лишь стая птиц, сообщили агентству LETA в военно-воздушных силах.