Правительство решило взимать с компаний налог прибыль в рамках налога на безопасность. Не из фонда заработной или баланса, как предполагалось ранее. «Как заявил несколько дней назад президент, эти дебаты в различных вариациях ведутся уже около года и люди ждали решений. Сами дебаты могут парализовать экономику», — заявил Postimees премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ).
Михал: бюджетные сокращения обойдут стороной лишь несколько сфер
- Были ли во время переговоров по бюджету мысли о том, насколько нам придется опасаться разбирательств со стороны Европейской комиссии, если мы не удержим дефицит бюджета в рамках установленных ограничений?
- Мы обсуждали различные траектории. На самом деле, мы составили бюджет в рамках соблюдения всех бюджетных правил. Но на таком уровне, чтобы дать экономике возможность восстановиться и дать налогоплательщикам шанс - налоги не должны быть повышены слишком сильно, а сокращения также являются максимально возможными.
Возможно, мы уложимся в бюджетные рамки, но мы находимся на границе. Маастрихтские критерии требуют, чтобы бюджет (дефицит) не превышал трех процентов. Если бы мы не сделали всего этого, сегодня он составлял бы 5,3 процента, и мы бы не уложились в эти правила. Очевидно, что у нас будут дебаты с Еврокомиссией, но я думаю, что мы сможем изложить им основные шаги нашего бюджета, потому что мы стремимся привести бюджет в рамки и улучшить положение. Основные расходы - это безопасность и боеприпасы.
- О чем могут быть эти дебаты? Чтобы вывести некоторые расходы из баланса?
- На данный момент в Европе нет таких исключений. Но я думаю, что разные страны будут инициировать эти дебаты. Как, вероятно, сказал бы министр финансов, нам не следует рассчитывать на смягчение бюджетных правил. Скорее, мы должны сделать все сами. Для того, чтобы удержать бюджет в рамках, нужны сокращения. Это правительство приняло решение о миллиардных сокращениях на ближайшие годы. Это очень, очень большие сокращения.
- В ходе коалиционных переговоров было решено сократить расходы на десять процентов. Теперь стало известно, что сокращение составит миллиард евро. Насколько больше будут сокращены расходы по сравнению с тем, что было согласовано на коалиционных переговорах?
- Сокращения будут. Я помню, что на коалиционных переговорах речь шла о 600-700 миллионах евро, но это было на более короткий период (три года). Теперь речь идет о более чем миллиарде на четыре года. Сокращения, о которых было решено ранее, составят 1,3 миллиарда евро. Таким образом, это больше, чем планировалось в коалиционном соглашении. Но сокращения продиктованы не непреодолимым желанием правительства урезать что-то, а бюджетными правилами, заставляющими делать сокращения. И в некотором смысле это хороший способ для страны подвести черту под тем, что невозможно выполнить на деньги налогоплательщиков в предполагаемом объеме.
- Каковы наиболее амбициозные сокращения, предложенных министрами?
- Проще сказать, что сокращения не затронут пенсии, оборону, учителей и полицейских. Все остальные сферы будут затронуты. Самый яркий момент готовности пойти на сокращение - это когда в предыдущие годы я, как министр, тоже представлял кабинету дополнительные расходы, вытекающие из законодательства. Мы повесили на стену полученные от министерств письма и единогласно решили, что все эти письма будут возвращены отправителю и ничьи пожелания удовлетворены не будут.
- Когда дело дошло до налогообложения предприятий, почему в конечном итоге предпочтение было отдано налогу на прибыль?
- Говоря по-простому, при наличии выбора между различными вариантами выбор был сделан в пользу того, который меньше всего тормозит экономику и меньше всего угрожает инвестициям. Мы заинтересованы в том, чтобы экономика росла, чтобы сюда приходили новые инвестиции. Это временный налог на безопасность, чтобы обеспечить определенность для Сил обороны в плане расходов на боеприпасы и безопасность.
- Как вы оценивали этот процесс впоследствии? Довольно много раз вы обменивались мнениями с различными заинтересованными сторонами о том, какой способ налогообложения бизнеса был бы наиболее эффективным.
- При составлении коалиционного соглашения мы сформулировали, что необходимо для покрытия расходов на безопасность за счет налога на безопасность. Мы очень подробно обсудили все внесенные предложения. Благодарю Торгово-промышленную палату, работодателей, различные союзы.
Эти дебаты были необходимы, и эти дебаты велись со стороны предпринимателей и имели масштаб налогового фестиваля. Но также естественно, что предприниматели беспокоятся о налоговой среде и сопереживают, чтобы этот выбор был наилучшим из возможных. Возможно, было правильно провести эти дебаты сейчас, потому что иначе эти дебаты проходили бы в парламенте.
Но в заключение я бы сказал, как сказал несколько дней назад президент республики, что эти дебаты в различных вариациях ведутся уже около года и народ ждет решений. Сами дебаты уже могут парализовать экономику. Поэтому я считаю, что правительство приняло решение и самое лучшее из возможных в данной ситуации.