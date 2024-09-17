Михал: бюджетные сокращения обойдут стороной лишь несколько сфер

- Были ли во время переговоров по бюджету мысли о том, насколько нам придется опасаться разбирательств со стороны Европейской комиссии, если мы не удержим дефицит бюджета в рамках установленных ограничений?

- Мы обсуждали различные траектории. На самом деле, мы составили бюджет в рамках соблюдения всех бюджетных правил. Но на таком уровне, чтобы дать экономике возможность восстановиться и дать налогоплательщикам шанс - налоги не должны быть повышены слишком сильно, а сокращения также являются максимально возможными.

Возможно, мы уложимся в бюджетные рамки, но мы находимся на границе. Маастрихтские критерии требуют, чтобы бюджет (дефицит) не превышал трех процентов. Если бы мы не сделали всего этого, сегодня он составлял бы 5,3 процента, и мы бы не уложились в эти правила. Очевидно, что у нас будут дебаты с Еврокомиссией, но я думаю, что мы сможем изложить им основные шаги нашего бюджета, потому что мы стремимся привести бюджет в рамки и улучшить положение. Основные расходы - это безопасность и боеприпасы.

- О чем могут быть эти дебаты? Чтобы вывести некоторые расходы из баланса?