Вт, 17.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Пианист, выступающий в бомбоубежищах: бесстрашный украинский джазовый музыкант едет в Эстонию прямо с военной службы

Copy
Алексей Петкухов – один из самых известных музыкантов Одессы, который во время полномасштабной войны дал десятки благотворительных концертов в Одессе в бомбоубежищах, закрытых клубах, на улицах и в концертных залах, тем самым поддерживая дух горожан.
Алексей Петкухов – один из самых известных музыкантов Одессы, который во время полномасштабной войны дал десятки благотворительных концертов в Одессе в бомбоубежищах, закрытых клубах, на улицах и в концертных залах, тем самым поддерживая дух горожан. Фото: Pressifoto

В субботу, 21 сентября, в Белом зале Дома братства Черноголовых в Таллинне состоится благотворительный совместный концерт эстонских и украинских джазовых музыкантов «Одесса-Таллинн Jazz Night». Среди выступающих на сцене будет самый бесстрашный джазовый пианист Украины.

В проекте примут участие Яак Соояэр, Рауль Вайгла, Карл-Юхан Лаанесаар, а также украинские гости: одесский джазовый пианист Алексей Петухов и саксофонист из Черкасс Михаил (Майк) Евтушенко.

Алексей Петухов приезжает в Эстонию прямо с военной службы, для чего ему было выдано официальное разрешение на отпуск.

Алексей является одним из самых известных музыкантов Одессы, который за время полномасштабной войны дал десятки благотворительных концертов в бомбоубежищах, закрытых клубах, на улицах и в концертных залах, поддерживая тем самым дух горожан.

Алексей Петухов.
Алексей Петухов. Фото: Alexey Petkukhov

Совместный концерт в Таллинне - это ответ на визит эстонских музыкантов в Одессу в мае 2023 года, который стал первым международным культурным событием в этом уникальном портовом городе.

Во время концерта в Одессе Алексей Петухов также выступил с эстонскими музыкантами. Хотя он был приглашён как гость, его эстонские коллеги попросили подняться на сцену, и выступление превратилось в настоящую совместную джем-сейшн.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх