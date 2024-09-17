Пианист, выступающий в бомбоубежищах: бесстрашный украинский джазовый музыкант едет в Эстонию прямо с военной службы

В проекте примут участие Яак Соояэр, Рауль Вайгла, Карл-Юхан Лаанесаар, а также украинские гости: одесский джазовый пианист Алексей Петухов и саксофонист из Черкасс Михаил (Майк) Евтушенко.

Алексей Петухов приезжает в Эстонию прямо с военной службы, для чего ему было выдано официальное разрешение на отпуск.

Алексей является одним из самых известных музыкантов Одессы, который за время полномасштабной войны дал десятки благотворительных концертов в бомбоубежищах, закрытых клубах, на улицах и в концертных залах, поддерживая тем самым дух горожан.

Алексей Петухов. Фото: Alexey Petkukhov

Совместный концерт в Таллинне - это ответ на визит эстонских музыкантов в Одессу в мае 2023 года, который стал первым международным культурным событием в этом уникальном портовом городе.

Во время концерта в Одессе Алексей Петухов также выступил с эстонскими музыкантами. Хотя он был приглашён как гость, его эстонские коллеги попросили подняться на сцену, и выступление превратилось в настоящую совместную джем-сейшн.