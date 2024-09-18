Вопрос автолюбителя: как будет облагаться налогом двухтопливная машина?

Читатель Rus.Postimees Сергей рассказал, что у него на машине помимо бензинового двигателя - официально с добавлением пометки в техпаспорт - установлен двигатель на LPG (сжиженный нефтяной газ).

«Двигатель, работающий на газе, производит меньше вредного выхлопа и является более экологичным. Полагаю, что все автовладельцы, на чьих автомобилях установлен такой двигатель, стараются чаще ездить именно на газе. Но дело в том, что каким бы калькулятором для расчета суммы автоналога я ни пользовался, нигде не отображается, что машина является двухтопливной, и это невозможно указать», - посетовал Сергей.