Августовские данные о рынке труда показывают, что экономика США явно замедляется. Это повлияет на рынки по всему миру, включая Эстонию - вероятнее всего, за счет сокращения объемов экспорта и снижения процентных ставок в еврозоне, сообщила во вторник пресс-служба банка Citadele.
Экономист: торможение экономики США отразится и на Эстонии
Как пишет экономист банка Citadele Александрас Изгородинас, в настоящее время аналитики сосредоточены на отслеживании экономики США, а данные о рынке труда в этой стране становятся все более важным индикатором для глобальных инвесторов. Таким образом, опубликованные 6 сентября августовские данные о рынке труда США для многих участников рынка стали одними из ключевых макроэкономических показателей этой осени.
Кроме того, инвесторы активно обсуждают, снизит Федеральная резервная система США (ФРС) процентные ставки на 25 или 50 базисных пунктов на своем заседании 18 сентября. Важную роль в этом играет состояние рынка труда США: представители ФРС недавно заявили, что не хотят дальнейшего ухудшения показателей занятости.
Хотя в августе рынки ожидали более позитивных данных по рынку труда США, реальность оказалась разочаровывающей. Возможно, самым важным показателем является то, что правило Сахм применяется уже второй месяц подряд. Оно гласит, что, если среднее значение уровня безработицы в США за три месяца превышает свой минимум за последние 12 месяцев на не менее, чем 0,5 процентных пункта, экономика США вступает в рецессию.
Правило Сахм считается одним из самых точных предвестников рецессии в США - и в июле и августе 2024 года оно превышало критический уровень в 0,5: в июле показатель составил 0,53, а в августе - 0,57, что указывает на ускорение темпов рецессии в США, говорится в обзоре.
Аналитики сейчас сосредоточены на рисках рецессии в экономике США, уделяя особое внимание показателям занятости в наиболее цикличных секторах экономики, таких как жилищное строительство, производство, временная занятость и автотранспорт. Данные Бюро статистики труда США показывают, что в августе занятость в этих секторах была на самом низком уровне за последние 32 месяца с начала 2022 года.
Более того, в секторе автомобильного транспорта занятость находилась на минимальном уровне за последние 12 месяцев, а число работников в секторе временной занятости достигло своего минимума с декабря 2020 года. При замедлении экономики именно сектор временной занятости обычно страдает первым. Таким образом, данные явно указывают на ухудшение ситуации в цикличных секторах экономики США, где происходит сокращение рабочей силы.
Кроме того, рост числа рабочих мест в частном секторе США оказался самым слабым с марта 2021 года, когда еще действовали связанные с COVID-19 ограничения. В августе 2024 года число рабочих мест увеличилось всего на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Замедление экономики США оказывает как негативное, так и положительное влияние на Эстонию и страны Балтии. В качестве негативного эффекта можно отметить то, что замедление экономики США способно ударить по экспортным секторам, таким как производство и транспорт, и снизить экспорт балтийских предприятий в Германию. США являются крупнейшим экспортным рынком Германии.
Замедление экономики США также сказывается на продолжающемся замедлении китайской экономики, что окажет еще большее давление на испытывающую трудности немецкую промышленность. А это, в свою очередь, ставит под угрозу экспорт стран Балтии в Германию.
Тем не менее замедление экономики США оказывает на Эстонию и положительное влияние. Несмотря на охлаждение экономики США, Федеральная резервная система обладает различными инструментами для ее стимулирования, такими как снижение процентных ставок, которые в настоящее время крайне высоки.
Замедление экономики США ускоряет снижение процентных ставок и в свою очередь побуждает Европейский центральный банк к снижению процентных ставок в еврозоне. Опасения по поводу рецессии в США уже привели к снижению мировых цен на нефть, что угрожает и без того слабой экономике еврозоны. Эти аспекты подталкивают Европейский центральный банк к дальнейшему снижению процентных ставок как в этом, так и в 2025 году.
Страны Балтии окажутся одними из главных бенефициаров снижения процентных ставок в еврозоне. На рынке кредитования в странах Балтии и Скандинавии доминируют кредиты с плавающей процентной ставкой.
С тех пор как Европейский центральный банк начал повышать ставки, 94 процента всех новых выданных в Эстонии жилищных кредитов были привязаны к плавающим процентным ставкам. Снижение ставок означает, что кредиты станут дешевле для частных и корпоративных клиентов, что поддержит экономику стран Балтии.