Экономист: торможение экономики США отразится и на Эстонии

Как пишет экономист банка Citadele Александрас Изгородинас, в настоящее время аналитики сосредоточены на отслеживании экономики США, а данные о рынке труда в этой стране становятся все более важным индикатором для глобальных инвесторов. Таким образом, опубликованные 6 сентября августовские данные о рынке труда США для многих участников рынка стали одними из ключевых макроэкономических показателей этой осени.

Кроме того, инвесторы активно обсуждают, снизит Федеральная резервная система США (ФРС) процентные ставки на 25 или 50 базисных пунктов на своем заседании 18 сентября. Важную роль в этом играет состояние рынка труда США: представители ФРС недавно заявили, что не хотят дальнейшего ухудшения показателей занятости.

Хотя в августе рынки ожидали более позитивных данных по рынку труда США, реальность оказалась разочаровывающей. Возможно, самым важным показателем является то, что правило Сахм применяется уже второй месяц подряд. Оно гласит, что, если среднее значение уровня безработицы в США за три месяца превышает свой минимум за последние 12 месяцев на не менее, чем 0,5 процентных пункта, экономика США вступает в рецессию.

Правило Сахм считается одним из самых точных предвестников рецессии в США - и в июле и августе 2024 года оно превышало критический уровень в 0,5: в июле показатель составил 0,53, а в августе - 0,57, что указывает на ускорение темпов рецессии в США, говорится в обзоре.