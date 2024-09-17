Москвичу, участвовавшему в уличном опросе о войне, заменили принудительные работы на реальный срок

О решении Могсгорсуда из зала суда сообщил корреспондент «Медиазоны». Коховец пришел на апелляцию без вещей, потому что не ожидал ужесточения приговора, сказала журналистам его адвокат Елена Шереметьева.

Выступая с последним словом в суде второй инстанции, Коховец сказал, что в момент участия в уличном опросе не знал о существовании уголовной статьи о «военных фейках», а также не думал, что видео опроса будет опубликовано.

«Если бы я знал, что они это выложат, я бы к ним, наверное, даже не подошел», - сказал он.

Решение суда первой инстанции он назвал «достаточно мудрым» и попросил не ужесточать приговор, пишет «Медиазона».

В апреле этого года Останкинский суд Москвы приговорил Коховца к пяти годам принудительных работ, однако прокурор оспорил это решение и попросил назначить ему пять с половиной лет реального лишения свободы.

Дело о распространении «военных фейков» против 38-летнего москвича было возбуждено в марте 2023 года из-за его участия в уличном опросе, который еще в июле 2022 года проводило «Радио Свобода».

Корреспондент спрашивал прохожих, нужна ли, по их мнению, «разрядка напряженности между Россией и странами НАТО».

Коховец сказал на камеру, что Россия ответственна за развязывание войны в Украине и что российское руководство должно остановить эту войну.