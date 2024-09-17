ВИДЕО Рижский зоопарк выпустил выздоровевших тюленей обратно в Балтийское море

Весной эти тюленята были ослаблены и имели раны. Теперь это здоровые и подросшие животные, которые весят около 50 килограммов и готовы вернуться в свое естественное место обитания, сообщили в Рижском зоопарке.

Всего весной в зоопарк привезли четырех маленьких тюленей, но один из них, к сожалению, не выжил. Остальные успешно прошли реабилитацию. Во время восстановления они научились ловить рыбу в воде, что помогло им быстро набрать необходимый вес.

Тюлени и их детеныши - частое явление на побережье Рижского залива. Спокойный отдых на берегу крайне важен для их выживания. Если тюленей потревожить и заставить вернуться в воду до того, как они восстановят силы и согреются, это может привести к их гибели.

Тюленята, появляющиеся на побережье Рижского залива, чаще всего приплывают из Эстонии. Зимой детеныши серых тюленей рождаются на островах и льдинах у берегов Эстонии, а в марте-апреле они достигают латвийских пляжей, иногда даже на дрейфующих льдинах.

В Балтийском море обитают три вида тюленей: пятнистый тюлень, тюлень-самец и серый тюлень. Серый тюлень (Halichoerus grypus) - самый крупный из трех видов и наиболее распространён у берегов Латвии. Взрослые особи могут весить от 150 до 300 килограммов.