Юри Мыйз: Эстонии следовало бы перенять финскую налоговую систему

Мыйз отметил, что Эстония в прошлом принимала на вооружение финские законы. «Например, давний городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп адаптировал финский закон о местном самоуправлении», - сказал Мыйз и напомнил, что во время разработки закона было много разногласий, но в итоге было решено принять финский закон, и он все еще действителен.