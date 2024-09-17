Комментируя тему налогообложения прибыли компаний, предприниматель Юри Мыйз сказал, что предложенный правительством двухпроцентный подоходный налог разумен, но в будущем Эстония должна перенять финскую налоговую систему. В Финляндии компании платят подоходный налог в размере 20 процентов.
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Юри Мыйз: Эстонии следовало бы перенять финскую налоговую систему
Перевод: Павел Соболев
Мыйз отметил, что Эстония в прошлом принимала на вооружение финские законы. «Например, давний городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп адаптировал финский закон о местном самоуправлении», - сказал Мыйз и напомнил, что во время разработки закона было много разногласий, но в итоге было решено принять финский закон, и он все еще действителен.