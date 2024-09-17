Еще одна территория в центре Таллинна приобретет новый облик

Составленная планировка предусматривает создание девяти земельных участков на преимущественно незастроенной территории площадью 0,92 гектара и дает право на строительство жилых зданий с коммерческими площадями высотой от пяти до восьми этажей, а также коммерческих зданий. Для улицы Йыэ планируется создание дополнительного озеленения и расширение тротуаров на улицах Туукри, Йыэ и Кару.

«Составленная планировка территории логично завершит квартал, услуги и жилые дома появятся вблизи функционального транспортного узла в центре города. В центре квартальной застройки запланирована большая зеленая зона с высокими деревьями, что, несомненно, повысит качество среды обитания как будущих, так и нынешних жителей района», - сказала вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус.

Территория планировки расположена в непосредственной близости от одного из важных транспортных узлов города – улиц Йыэ, Ахтри и Рейди-теэ. Во дворе предусмотрено создание просторной и компактной зеленой зоны, а расположение зданий запланировано так, чтобы в квартиры соседних домов попадало достаточного солнечного света. Поскольку на территории планировки в настоящее время мало ценных зеленых насаждений, во дворе запланировано создание дополнительного озеленения.

Проходы к кварталу запланированы с улиц Туукри и Кару. Большая часть парковочных мест предусмотрена внутри зданий. Для кратковременной остановки с целью обслуживания выделена улица Кару.

Планировку составила компания K-Projekt AS. Таллиннский департамент городского планирования и управа района Кесклинн организуют общественную презентацию планировки, с которой можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.