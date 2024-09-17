При планировании городского пространства Таллинна должны учитываться интересы всех участников дорожного движения, а не отдаваться предпочтение одной группе перед другой, пишет Март Раудсаар, руководитель редакции мнений Postimees.
МНЕНИЕ ⟩ В городском пространстве Таллинна у велосипедистов имеются неоправданные привилегии
Перевод: Павел Соболев
Поскольку в Таллинне уже много лет нарастает проблема с автомобильным движением, а работать за компьютером в автобусе или тем более в электричке удобно, я почти отказался от вождения и много хожу пешком или езжу на общественном транспорте.
Итак, важнейшее признание сделано. Но не позволяйте ему ввести вас в заблуждение: в действительности я люблю водить машину! Таким образом, у меня есть обзор дорожного движения в Таллинне как с точки зрения водителя, так и с точки зрения пешехода. Я также несколько раз ездил на электросамокате, но больше не хочу. В Старом городе это может закончиться тем, что зубные пломбы выпадут из вашего рта, когда вы упадете на булыжники.
Хотя Старому городу требуются нормальные велосипедные дорожки, на мой взгляд, в остальной части города велосипедистам уделяется непропорционально много внимания. Пешеходов по-прежнему во много раз больше, чем велосипедистов, но их потребности не учитываются в одинаковой степени. Попробуйте пересечь Тартуское шоссе у торгового центра Sikupilli или в районе улицы Лийвалайя - за один присест это не удастся. Если идет дождь или мокрый снег, ждать, чтобы пересечь дорогу между транспортными потоками, не очень приятно.
Экономист Томас Соуэлл писал о необходимости совместного использования ограниченного ресурса, желательно пропорционально количеству пользователей. В данном случае ограниченным ресурсом является общественное городское пространство. Хотя я согласен с расчетами, что общественный транспорт использует больше городского пространства на одного пользователя, чем частные транспортные средства, может ли кто-нибудь сделать расчет, в котором мы сравним площадь проезжей части, велосипедных дорожек и тротуаров и количество пользующихся ими?
Я почти уверен, что результатом станет заставляющий задуматься вывод: велосипедистам предоставляется в относительном измерении больше места, чем любому другому участнику дорожного движения и это продолжающая рост тенденция.
Из двух полос Раннамяэ-теэ у бастиона Скооне одна предназначена только для велосипедистов и имеет полноценную ширину. Несколько дней назад я впервые случайно увидел там велосипедиста.
Словом, строить велодорожки - это хорошее и нужное дело, но в этом занятии следует сохранять чувство меры. Представьте, если кому-то придет в голову идея отобрать одну полосу в «канаве» Лаагна и отдать ее велосипедистам. Абсурд? А возможно, что и политическая реальность завтрашнего дня.
Я рад, что городская управа Тарту продолжает придерживаться принципа отказа в выделении одной полосы Рижского шоссе и на мосте Дружбы для велосипедистов-призраков. Это «гонщики», которые там могут появиться, а могут и не появиться.