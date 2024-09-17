МНЕНИЕ В городском пространстве Таллинна у велосипедистов имеются неоправданные привилегии

Перевод: Павел Соболев

Поскольку в Таллинне уже много лет нарастает проблема с автомобильным движением, а работать за компьютером в автобусе или тем более в электричке удобно, я почти отказался от вождения и много хожу пешком или езжу на общественном транспорте.

Итак, важнейшее признание сделано. Но не позволяйте ему ввести вас в заблуждение: в действительности я люблю водить машину! Таким образом, у меня есть обзор дорожного движения в Таллинне как с точки зрения водителя, так и с точки зрения пешехода. Я также несколько раз ездил на электросамокате, но больше не хочу. В Старом городе это может закончиться тем, что зубные пломбы выпадут из вашего рта, когда вы упадете на булыжники.

Хотя Старому городу требуются нормальные велосипедные дорожки, на мой взгляд, в остальной части города велосипедистам уделяется непропорционально много внимания. Пешеходов по-прежнему во много раз больше, чем велосипедистов, но их потребности не учитываются в одинаковой степени. Попробуйте пересечь Тартуское шоссе у торгового центра Sikupilli или в районе улицы Лийвалайя - за один присест это не удастся. Если идет дождь или мокрый снег, ждать, чтобы пересечь дорогу между транспортными потоками, не очень приятно.